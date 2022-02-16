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Врач рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды без ПЦР
Врач рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды без ПЦР
Врачи утверждают, что отличить коронавирус от обычной простуды или гриппа при легком течении нелегко
2022-02-16T06:06+0400
2022-02-16T06:06+0400
2022-02-16T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Пандемия COVID-19 продолжается – появляются все новые штаммы коронавируса, в тоже время никто не отменял другие вирусы гриппа и сезонных ОРВИ.В тоже время врачи отмечают, что несмотря на то, что коронавирус, простуда и грипп начинаются одинаково, есть ряд симптомов, которые могут отличить ковид от других вирусных заболеваний.По словам врача Михаила Лебедева, при коронавирусе наблюдаются те же симптомы, что и при обычной простуде и гриппе – повышение температуры, боль в мышцах, общая слабость, кашель, а также одышка и ощущение нехватки воздуха, то есть признаки начинающейся дыхательной недостаточности. Это симптом, свидетельствующий о развитии поражения легких, при появлении которого врачи рекомендуют незамедлительно вызвать скорую помощь.Врач также рассказал, что постоянная усталость без видимой причины – еще один симптом, указывающий на коронавирус, на которую больные ковидом жалуются даже после выздоровления.В целом врачи утверждают, что отличить коронавирус от обычной простуды или гриппа при легком течении нелегко, так как точная диагностика возможна только благодаря ПЦР-тесту на COVID-19.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лика Пирвели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg
справки , советы врачей, общество, новости, здоровье, коронавирус covid-19
Врач рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды без ПЦР
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Врачи утверждают, что отличить коронавирус от обычной простуды или гриппа при легком течении нелегко
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Пандемия COVID-19 продолжается – появляются все новые штаммы коронавируса, в тоже время никто не отменял другие вирусы гриппа и сезонных ОРВИ.
Зачастую при первых симптомах отличить коронавирус от обычной простуды или гриппа сложно, поэтому врачи советуют при наличии температуры, головной боли и общей слабости сдать сразу ПЦР-тест на ковид.
В тоже время врачи отмечают, что несмотря на то, что коронавирус, простуда и грипп начинаются одинаково, есть ряд симптомов, которые могут отличить ковид от других вирусных заболеваний.
По словам врача Михаила Лебедева, при коронавирусе наблюдаются те же симптомы, что и при обычной простуде и гриппе – повышение температуры, боль в мышцах, общая слабость, кашель, а также одышка и ощущение нехватки воздуха, то есть признаки начинающейся дыхательной недостаточности.
Это симптом, свидетельствующий о развитии поражения легких, при появлении которого врачи рекомендуют незамедлительно вызвать скорую помощь.
Врач также рассказал, что постоянная усталость без видимой причины – еще один симптом, указывающий на коронавирус, на которую больные ковидом жалуются даже после выздоровления.
В целом врачи утверждают, что отличить коронавирус от обычной простуды или гриппа при легком течении нелегко, так как точная диагностика возможна только благодаря ПЦР-тесту на COVID-19.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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