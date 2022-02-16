https://sputnik-georgia.ru/20220216/za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-v-gruzii-zaderzhany-vosem-chelovek-264491192.html
За незаконное хранение оружия в Грузии задержаны восемь человек
За незаконное хранение оружия в Грузии задержаны восемь человек
Среди задержанных есть в прошлом судимые, а также освобожденные по УДО 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T14:16+0400
2022-02-16T14:16+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети и Квемо Картли по обвинению в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.Задержанным грозит от четырех до семи лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Всего в ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские изъяли: два револьвера системы Нагана, а также Smith and Wesson, травматический пистолет ТТ, самозарядный пистолет Макарова, нарезное охотничье оружие CZ.Изъято также свыше десятка обойм, 55 боевых патронов, 10 патронов для мелкокалиберного оружия, десятки патронов разных типов.Возраст задержанных от 22 до 53 лет. Среди них есть в прошлом судимые и условно-досрочно освобожденные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, грузия, происшествия, новости, мвд грузии
За незаконное хранение оружия в Грузии задержаны восемь человек
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Среди задержанных есть в прошлом судимые, а также освобожденные по УДО
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети и Квемо Картли по обвинению в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Задержанным грозит от четырех до семи лет тюрьмы, говорится в сообщении
пресс-службы ведомства.
Всего в ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские изъяли: два револьвера системы Нагана, а также Smith and Wesson, травматический пистолет ТТ, самозарядный пистолет Макарова, нарезное охотничье оружие CZ.
Изъято также свыше десятка обойм, 55 боевых патронов, 10 патронов для мелкокалиберного оружия, десятки патронов разных типов.
Возраст задержанных от 22 до 53 лет. Среди них есть в прошлом судимые и условно-досрочно освобожденные.
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