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За изготовление и сбыт фальшивых денег в Грузии задержаны два человека
За изготовление и сбыт фальшивых денег в Грузии задержаны два человека
Обвиняемым в печатании фальшивых лари грозит от семи до 10 лет тюрьмы 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T20:59+0400
2022-02-16T20:59+0400
2022-02-16T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали двух человек по обвинению в изготовлении и сбыте фальшивых денег, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, обвиняемые напечатали купюры номиналом 100 лари и после сбыли их в торговых точках Тбилиси и ближайшего к столице города Рустави.При обыске из дома задержанных было изъято 27 фальшивых купюр номиналом 100 лари и семь фальшивых купюр номиналом 50 лари, а также техника для печати фальшивых денег, говорится в сообщении.В случае подтверждения вины задержанным грозит от семи до 10 лет лишения свободы. Следствие по статье - незаконное изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг - продолжается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, фальшивомонетчики, происшествия
За изготовление и сбыт фальшивых денег в Грузии задержаны два человека
20:59 16.02.2022 (обновлено: 21:12 16.02.2022) Подписаться на
Обвиняемым в печатании фальшивых лари грозит от семи до 10 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали двух человек по обвинению в изготовлении и сбыте фальшивых денег, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, обвиняемые напечатали купюры номиналом 100 лари и после сбыли их в торговых точках Тбилиси и ближайшего к столице города Рустави.
При обыске из дома задержанных было изъято 27 фальшивых купюр номиналом 100 лари и семь фальшивых купюр номиналом 50 лари, а также техника для печати фальшивых денег, говорится в сообщении
.
В случае подтверждения вины задержанным грозит от семи до 10 лет лишения свободы.
Следствие по статье - незаконное изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг - продолжается.
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