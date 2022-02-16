https://sputnik-georgia.ru/20220216/zhenschinam-gruzii-nado-aktivnee-uchastvovat-v-zhizni-strany---mnenie-eksperta-264483497.html

Женщинам Грузии надо активнее участвовать в жизни страны – мнение эксперта

Женщинам Грузии надо активнее участвовать в жизни страны – мнение эксперта

Включенность женщин в современную грузинскую политику зачастую носит чисто номинальный характер, считает политолог, председатель НПО "Сильная женщина – сильное... 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T11:24+0400

2022-02-16T11:24+0400

2022-02-16T11:36+0400

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По словам Морошкиной, если посмотреть на крупные посты и должности, которые занимают женщины в Грузии, то создается впечатление, что все делается для того, чтобы просто сказать – гендерные квоты учтены. К тому же и со стороны грузинских СМИ нет большого внимания к участию женщин в важных для страны процессах.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"К сожалению, если я решу провести fashion week и все будут полуголые, то придут абсолютно все журналисты. А когда мы говорим, что вот мы проводим что-то научное, интересное, то интереса все меньше и меньше", – сказала Морошкина на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik.Политолог считает, что здесь немаловажную роль играет правильное освещение вопроса журналистами.

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