https://sputnik-georgia.ru/20220216/zhenschinam-gruzii-nado-aktivnee-uchastvovat-v-zhizni-strany---mnenie-eksperta-264483497.html
Женщинам Грузии надо активнее участвовать в жизни страны – мнение эксперта
Женщинам Грузии надо активнее участвовать в жизни страны – мнение эксперта
Включенность женщин в современную грузинскую политику зачастую носит чисто номинальный характер, считает политолог, председатель НПО "Сильная женщина – сильное... 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T11:24+0400
2022-02-16T11:24+0400
2022-02-16T11:36+0400
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экспертное мнение
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По словам Морошкиной, если посмотреть на крупные посты и должности, которые занимают женщины в Грузии, то создается впечатление, что все делается для того, чтобы просто сказать – гендерные квоты учтены. К тому же и со стороны грузинских СМИ нет большого внимания к участию женщин в важных для страны процессах.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"К сожалению, если я решу провести fashion week и все будут полуголые, то придут абсолютно все журналисты. А когда мы говорим, что вот мы проводим что-то научное, интересное, то интереса все меньше и меньше", – сказала Морошкина на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik.Политолог считает, что здесь немаловажную роль играет правильное освещение вопроса журналистами.
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видео, мультимедиа, пресс-центр, лали морошкина, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
Женщинам Грузии надо активнее участвовать в жизни страны – мнение эксперта
11:24 16.02.2022 (обновлено: 11:36 16.02.2022) Подписаться на
Включенность женщин в современную грузинскую политику зачастую носит чисто номинальный характер, считает политолог, председатель НПО "Сильная женщина – сильное государство" Лали Морошкина. Смотрите, что она заявила в пресс-центре Sputnik Грузия
По словам Морошкиной, если посмотреть на крупные посты и должности, которые занимают женщины в Грузии, то создается впечатление, что все делается для того, чтобы просто сказать – гендерные квоты учтены. К тому же и со стороны грузинских СМИ нет большого внимания к участию женщин в важных для страны процессах.
"К сожалению, если я решу провести fashion week и все будут полуголые, то придут абсолютно все журналисты. А когда мы говорим, что вот мы проводим что-то научное, интересное, то интереса все меньше и меньше", – сказала Морошкина на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik
.
Политолог считает, что здесь немаловажную роль играет правильное освещение вопроса журналистами.