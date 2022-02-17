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"Аиси даиси": выставка грузинских художников откроется в Мюнхене
"Аиси даиси": выставка грузинских художников откроется в Мюнхене
Посетители экспозиции смогут увидеть творчество грузинских артистов современного искусства 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T16:59+0400
2022-02-17T16:59+0400
2022-02-17T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Выставка "Аиси даиси" грузинских художников пройдет в крупнейшем городом Баварии – в Мюнхене."Аиси даиси" в переводе с грузинского означает – рассвет и закат. Идея проекта принадлежит грузинскому искусствоведу Тинатин Гугунишвили-Брук и мюнхенскому дизайнеру Анике Джакус. "Аиси даиси" позиционирует себя как своего рода концептуальный магазин Pop UP и выставочный проект.В магазине будут представлены украшения художницы Сопо Гонглиашвили и шелковые шарфы мультимедийного художника Шалвы Никвашвили, недавно создавшего сюрреалистические маски для Мюнхенской государственной оперы. Работы Никвашвили будут представлены в сотрудничестве с галереей The why not Gallery.На выставке также можно будет увидеть режиссерскую работу грузинского бренда Situationist и артиста Наты Сопромадзе.Концептуальный магазин Pop-Up и выставка пройдут в Мюнхене с 18 по 27 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, situationist, германия, грузинские художники, искусство
"Аиси даиси": выставка грузинских художников откроется в Мюнхене
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Посетители экспозиции смогут увидеть творчество грузинских артистов современного искусства
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Выставка "Аиси даиси" грузинских художников пройдет в крупнейшем городом Баварии – в Мюнхене.
"Аиси даиси" в переводе с грузинского означает – рассвет и закат. Идея проекта принадлежит грузинскому искусствоведу Тинатин Гугунишвили-Брук и мюнхенскому дизайнеру Анике Джакус. "Аиси даиси" позиционирует себя как своего рода концептуальный магазин Pop UP и выставочный проект.
В магазине будут представлены украшения художницы Сопо Гонглиашвили и шелковые шарфы мультимедийного художника Шалвы Никвашвили, недавно создавшего сюрреалистические маски для Мюнхенской государственной оперы. Работы Никвашвили будут представлены в сотрудничестве с галереей The why not Gallery.
На выставке также можно будет увидеть режиссерскую работу грузинского бренда Situationist и артиста Наты Сопромадзе.
Концептуальный магазин Pop-Up и выставка пройдут
в Мюнхене с 18 по 27 февраля.
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