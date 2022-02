https://sputnik-georgia.ru/20220217/aisi-daisi-vystavka-gruzinskikh-khudozhnikov-otkroetsya-v-myunkhene-264470310.html

"Аиси даиси": выставка грузинских художников откроется в Мюнхене

"Аиси даиси": выставка грузинских художников откроется в Мюнхене

Посетители экспозиции смогут увидеть творчество грузинских артистов современного искусства 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T16:59+0400

2022-02-17T16:59+0400

2022-02-17T16:59+0400

культура

новости

грузия

situationist

германия

грузинские художники

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0f/264470260_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6fa8147c73aa279497c403ff6e7aff0c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Выставка "Аиси даиси" грузинских художников пройдет в крупнейшем городом Баварии – в Мюнхене."Аиси даиси" в переводе с грузинского означает – рассвет и закат. Идея проекта принадлежит грузинскому искусствоведу Тинатин Гугунишвили-Брук и мюнхенскому дизайнеру Анике Джакус. "Аиси даиси" позиционирует себя как своего рода концептуальный магазин Pop UP и выставочный проект.В магазине будут представлены украшения художницы Сопо Гонглиашвили и шелковые шарфы мультимедийного художника Шалвы Никвашвили, недавно создавшего сюрреалистические маски для Мюнхенской государственной оперы. Работы Никвашвили будут представлены в сотрудничестве с галереей The why not Gallery.На выставке также можно будет увидеть режиссерскую работу грузинского бренда Situationist и артиста Наты Сопромадзе.Концептуальный магазин Pop-Up и выставка пройдут в Мюнхене с 18 по 27 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, situationist, германия, грузинские художники, искусство