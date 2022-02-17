https://sputnik-georgia.ru/20220217/bol-i-styd-evangelista-rasskazala-o-zhutkikh-posledstviyakh-byuti-protsedury--264520703.html

Боль и стыд: Евангелиста рассказала о жутких последствиях бьюти-процедуры

Боль и стыд: Евангелиста рассказала о жутких последствиях бьюти-процедуры

Супермодель на своем примере объяснила, к чему может привести погоня за вечной красотой и молодостью

2022-02-17T13:27+0400

2022-02-17T13:27+0400

2022-02-17T13:27+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Модель Линда Евангелиста прервала молчание и вышла на связь с публикой – звезда рассказала о жутких последствиях процедуры, превратившей ее в затворницу. На протяжении последних лет поклонники ничего не слышали о главной модели 1990-х Линде Евангелисте. В сентябре 2021 года звезда призналась, что все дело в аппаратной бьюти-процедуре, призванной "заморозить" жировые клетки и сохранить красоту фигуры. Два болезненных сеанса привели к обратному результату – количество клеток не только не уменьшилось, но начало расти. А теперь Евангелиста решила рассказать правду о последствиях журналу People. Звезда украсила новый номер издания и продемонстрировала изменения, произошедшие с ее фигурой после процедуры. "Я попыталась все исправить. Дошло до того, что я просто перестала есть и начала сходить с ума. А потом я снова пришла к своему врачу, сняла халат, показала все и расплакалась. Я была голодна и не понимала, что делаю не так", – рассказала Евангелиста и озвучила свой диагноз – парадоксальная жировая гиперплазия. По словам доктора экс-модели, никакие диеты и спорт не смогут исправить ситуацию с которой столкнулась звезда. "Мне так нравилось выходить на подиум, а теперь я боюсь встретить кого-то, кого знала когда-то. Я больше не хочу так жить, прячась и стыдясь себя. Я не могу жить с этой болью", – завершила интервью Линда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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линда евангелиста, модель, модельный бизнес, шоу-бизнес, зарубежные звезды