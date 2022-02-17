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Число жертв смертоносных ливней в Бразилии достигло 104 человек – ВИДЕО

Число жертв смертоносных ливней в Бразилии достигло 104 человек – ВИДЕО

Обрушившийся на регион дождь уже назвали самым сильным с 1932 года. Мощные ливни во вторник вызвали оползни и наводнения 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T13:59+0400

2022-02-17T13:59+0400

2022-02-17T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Количество жертв сильных дождей в бразильском городе Петрополиса в штате Рио-де-Жанейро достигло 104, из них восемь – дети, сообщает портал G1. Ранее местные власти сообщали о 94 погибших. Также была информация о том, что службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести."Число погибших в Петрополисе достигло 104 по состоянию на 23:30 среды (05:30 мск четверга)", – говорится в сообщении портала. Более 50 домов были разрушены.Мощные ливни 15 февраля стали причиной оползней и наводнений. По подсчетам экспертов, чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Специалисты утверждают, что это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.В сильно пострадавший от стихии регион накануне прибыл губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру. Ранее он описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне". На пресс-конференции 16 февраля он заявил, что обрушившийся на регион дождь стал "самым сильным с 1932 года".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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стихийное бедствие, новости, происшествия, в мире, рио-де-жанейро, бразилия, общество