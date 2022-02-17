https://sputnik-georgia.ru/20220217/falshivomonetchikam-v-gruzii-predyavili-obvinenie-264520307.html

Фальшивомонетчикам в Грузии предъявили обвинение

Фальшивомонетчикам в Грузии предъявили обвинение

Следствие устанавливает, сколько фальшивых денег обвиняемые успели пустить в оборот 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения в изготовлении и сбыте фальшивых денег двум задержанным лицам, сообщает ведомство.Следствием установило, что задержанные в квартире одного из них систематически изготовляли фальшивые купюры номиналом в 50 и 100 лари с использованием специальных средств. С декабря 2021 года по 12 февраля 2022 года включительно обвиняемые сбыли фальшивые деньги на восьми объектах Тбилиси и Рустави, и пытались проделать тоже самое еще семь раз на других объектах, говорится в сообщении прокуратуры.Правоохранители задержали их 15 февраля на основании решения суда. В квартирах обвиняемых было изъято оборудование для печатания денег и 34 единицы фальшивых банкнот номиналом в 50 и 100 лари.В Грузии задержаны три человека, сбывающие фальшивые деньги>>Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт фальшивых денег группой лиц по предварительному сговору", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемым заключения под стражу в качестве меры пресечения.По информации ведомства, продолжается следствие по выявлению фактов сбыта фальшивых денег на разных объектах обвиняемыми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, фальшивомонетчики, происшествия