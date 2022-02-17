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Гигантский кит подплыл к туристам на лодке и начал с ними целоваться – видео
Гигантский кит подплыл к туристам на лодке и начал с ними целоваться – видео
Этот кит оказался не только любопытным, но и любвеобильным – веселая компания туристов явно пришлась ему по душе 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T06:40+0400
2022-02-17T06:40+0400
2022-02-17T06:40+0400
животные
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Этот удивительный случай произошел в Бухте Магдалена в Мексике. На кадрах видно, как серый кит поднимается из-под воды около одной из лодок туристов и прижимается к ней поближе, чтобы люди могли его погладить. Один из путешественников даже решил поцеловать жителя океана. А другой наоборот – подставил ему свою голову, чтобы получить поцелуй. Получив поцелуй от каждого из лодки, кит уплыл под воду.Смотрите на видео также:
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животные
Гигантский кит подплыл к туристам на лодке и начал с ними целоваться – видео
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Этот кит оказался не только любопытным, но и любвеобильным – веселая компания туристов явно пришлась ему по душе
Этот удивительный случай произошел в Бухте Магдалена в Мексике. На кадрах видно, как серый кит поднимается из-под воды около одной из лодок туристов и прижимается к ней поближе, чтобы люди могли его погладить. Один из путешественников даже решил поцеловать жителя океана. А другой наоборот – подставил ему свою голову, чтобы получить поцелуй. Получив поцелуй от каждого из лодки, кит уплыл под воду.
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