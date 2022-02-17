https://sputnik-georgia.ru/20220217/gigantskiy-kit-podplyl-k-turistam-na-lodke-i-nachal-s-nimi-tselovatsya--video-264511533.html

Гигантский кит подплыл к туристам на лодке и начал с ними целоваться – видео

Гигантский кит подплыл к туристам на лодке и начал с ними целоваться – видео

Этот кит оказался не только любопытным, но и любвеобильным – веселая компания туристов явно пришлась ему по душе 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T06:40+0400

2022-02-17T06:40+0400

2022-02-17T06:40+0400

животные

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Этот удивительный случай произошел в Бухте Магдалена в Мексике. На кадрах видно, как серый кит поднимается из-под воды около одной из лодок туристов и прижимается к ней поближе, чтобы люди могли его погладить. Один из путешественников даже решил поцеловать жителя океана. А другой наоборот – подставил ему свою голову, чтобы получить поцелуй. Получив поцелуй от каждого из лодки, кит уплыл под воду.Смотрите на видео также:

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

животные