https://sputnik-georgia.ru/20220217/goroskop-na-segodnya-18-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264509530.html

Гороскоп на сегодня 18 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 18 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 18 февраля, рассказывает, кто из знаков зодиака сможет сделать карьеру, кто улучшит свое материальное положение, кто... 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T09:53+0400

2022-02-17T09:53+0400

2022-02-17T09:53+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 18 февраля не стоит участвовать в авантюрных сделках, чтобы не потерять деньги. На фоне бытовых проблем отношения с партнером обострятся, но знаку зодиака нужно быть сдержаннее и спокойно обсудить все проблемы. Высока сегодня вероятность травм, поэтому нужно проявлять осторожность на дороге и в спортзале. По гороскопу одиноких ждет судьбоносная встреча.ТелецТельцам 18 февраля упорство в достижении цели может сослужить плохую службу. Финансовое будущее знака зодиака сегодня неопределенно – самое время подумать о накоплении материальных средств. Ссора с любимым человеком надолго расстроит Тельцов, поэтому лучше сдержать эмоции и спокойно все обсудить. Вечер полезно провести в спокойной обстановке.БлизнецыБлизнецам 18 февраля желательно заняться планированием своего будущего. Представителям знака зодиака следует завершить все незаконченные дела, чтобы избежать неприятностей. Близнецам нужно обратить внимание на свое здоровье и быть аккуратными с физическими упражнениями, так как у них могут возникнуть проблемы с позвоночником и суставами.РакРаков 18 февраля ожидают некоторые перемены в материальной жизни. Эмоциональное состояние представителей знака зодиака может стать нестабильным, поэтому им потребуется поддержка близкого человека. В жизни Раков появится достойный человек. Гороскоп советует не слушать друзей и родственников, которые могут стать единственным препятствием на пути к их счастью.ЛевОто Львов 18 февраля больших усилий и энергии потребуют активные действия, поэтому им обязательно нужно выспаться. Благоприятны сегодня творческие искания, общение с друзьями, любовные свидания и интимные отношения. В решении любых вопросов знаку зодиака надлежит сосредоточиться на главном, но если вдруг у них появится немного свободного времени, им нужно насладиться тишиной.ДеваПереговоры с партнерами у Дев 18 февраля пройдут сложно и ощутимых результатов не принесут. У знака зодиака могут сегодня возникнуть финансовые проблемы, связанные с домашними хлопотами. В отношения с партнером нужно внести немного страсти, поэтому гороскоп рекомендует устроить романтический вечер. Девам нужно обратить внимание на питание, чтобы не потерять форму.ВесыВесам 18 февраля нужно снизить интенсивность нагрузок и посвятить отдыху больше времени, так как организм не железный, а здоровье не безгранично. Вероятна вспышка ревности или ссора между супругами из-за денег. Нежелание знака зодиака сделать окончательный выбор может усугубить ситуацию, которая перерастет в крупный скандал, грозящий полным разрывом отношений.СкорпионСкорпионам 18 февраля по плечу будут задачи, которые раньше казались непосильными. Благоприятно сегодня для финансовых сделок, возможно получение прибыли. Знаку зодиака предстоит много работы, но нельзя забывать и об отдыхе – поездка с друзьями способна украсить жизнь новыми впечатлениями. Гороскоп рекомендует Скорпионам все семейные конфликты уладить мирно.СтрелецСтрельцам 18 февраля не следует решать финансовые вопросы, брать ссуды и кредиты. Благоприятно знаку зодиака сегодня для активного отдыха в компании приятных людей. Хороший период для зачатия ребенка. Гороскоп советует провести вечер с любимым человеком. А вот самолечением сегодня заниматься не стоит – при обострении хронических заболеваний обратитесь к врачу.КозерогУ Козерогов 18 февраля появится возможность вложить выгодно свои средства. Гороскоп рекомендует отказаться сегодня от привычных удовольствий, чтобы не нанести ущерб бизнесу. Представителям знака зодиака нужно ежедневно вносить в отношения с партнером что-то новое, чтобы рутина не снижала накал любви. Козерогам нужно полноценно отдыхать, чтобы не переутомиться.ВодолейВодолеи будут 18 февраля трудиться не покладая рук. Прекрасное время для общения, но контактов с вечно недовольными и скучными людьми лучше избегать. По гороскопу знаку зодиака нужно присмотреться к своему окружению – возможно дружеские отношения перерастут в нечто большее. Невинное, на первый взгляд, увлечение может разрушить семью, поэтому избегайте случайных связей.РыбыРыбы 18 февраля познакомятся с важными людьми, которым удастся разглядеть в них квалифицированного специалиста. В отношениях с близкими царит гармония. Гороскоп рекомендует Рыбам приближать к себе только достойных людей и не возвращаться к старым отношениям. Знаку зодиака нужно больше двигаться – часовая пешая прогулка благотворно отразится на их самочувствии.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака