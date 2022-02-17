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"Грозит ли Армении "аджаризация?" - видеомост Тбилиси-Ереван
"Грозит ли Армении "аджаризация?" - видеомост Тбилиси-Ереван
Видеомост Тбилиси-Ереван на тему "Грозит ли Армении "аджаризация?" состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Смотрите в видео полную запись... 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T15:21+0400
2022-02-17T15:21+0400
2022-02-17T15:21+0400
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Ежегодно тысячи туристов из Армении отдыхают в Батуми и становятся свидетелями того, что в Аджарии процветает турецкий бизнес: гостиницы, рестораны, производство, строительная отрасль. Грозит ли Армении такая же "аджаризация"? Что может принести Армении экономическая интервенция Турции в случае открытия армяно-турецкой границы?Эти и другие вопросы обсудили участники видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik: в Тбилиси – профессор, директор Центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри Начкебия, в Ереване – доктор экономических наук, профессор, руководитель исследовательского центра "Альтернатива" Татул Манасерян.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, бадри начкебия, пресс-центр, видео, экспертное мнение
"Грозит ли Армении "аджаризация?" - видеомост Тбилиси-Ереван
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Видеомост Тбилиси-Ереван на тему "Грозит ли Армении "аджаризация?" состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Смотрите в видео полную запись выступлений экспертов из Грузии и Армении в ходе обмена мнениями.
Ежегодно тысячи туристов из Армении отдыхают в Батуми и становятся свидетелями того, что в Аджарии процветает турецкий бизнес: гостиницы, рестораны, производство, строительная отрасль. Грозит ли Армении такая же "аджаризация"? Что может принести Армении экономическая интервенция Турции в случае открытия армяно-турецкой границы?
Эти и другие вопросы обсудили участники видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik
: в Тбилиси – профессор, директор Центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри Начкебия, в Ереване – доктор экономических наук, профессор, руководитель исследовательского центра "Альтернатива" Татул Манасерян.