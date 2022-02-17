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Грузинская дзюдоистка завоевала серебро на турнире в Тель-Авиве
Грузинская дзюдоистка завоевала серебро на турнире в Тель-Авиве
Для Липартелиани это уже четвертый пьедестал почета в карьере на турнирах из серии "Большого шлема" 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T22:21+0400
2022-02-17T22:21+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этери Липартелиани завоевала серебряную медаль на турнире из серии "Большой шлем" в Тель-Авиве.В финале соревнований в весовой категории до 57 кг, Липартелиани уступила Присцилле Гнето из Франции.Для Липартелиани это уже четвертый пьедестал почета в карьере на турнирах из серии "Большого шлема". К сожалению, для поклонников спортсменки, золота пока нет – два серебра и две бронзы.А вот дзюдоисты сборной Грузии порадовать своих болельщиков в первый день турнира не смогли. Ираклий Купатадзе, Темур Нозадзе (оба -60 кг) и Лаша Надирадзе (-66 кг) проиграли в первых же схватках.Во второй соревновательный день "Большого шлема" борьбу за медали начнут четыре грузинских дзюдоиста: Фридон Гигани и Георгий Чихелидзе в категории до 73 кг, а Владимир Ахалкаци и Леван Гугава в категории до 81 кг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, спорт, новости, гран-при по дзюдо
Грузинская дзюдоистка завоевала серебро на турнире в Тель-Авиве
22:21 17.02.2022 (обновлено: 22:43 17.02.2022) Подписаться на
Для Липартелиани это уже четвертый пьедестал почета в карьере на турнирах из серии "Большого шлема"
ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этери Липартелиани завоевала серебряную медаль на турнире из серии "Большой шлем" в Тель-Авиве.
В финале соревнований в весовой категории до 57 кг, Липартелиани уступила Присцилле Гнето из Франции.
Для Липартелиани это уже четвертый пьедестал почета в карьере на турнирах из серии "Большого шлема". К сожалению, для поклонников спортсменки, золота пока нет – два серебра и две бронзы.
А вот дзюдоисты сборной Грузии порадовать своих болельщиков в первый день турнира не смогли. Ираклий Купатадзе, Темур Нозадзе (оба -60 кг) и Лаша Надирадзе (-66 кг) проиграли в первых же схватках.
Во второй соревновательный день "Большого шлема" борьбу за медали начнут четыре грузинских дзюдоиста: Фридон Гигани и Георгий Чихелидзе в категории до 73 кг, а Владимир Ахалкаци и Леван Гугава в категории до 81 кг.
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