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Грузинский теннисист начал с победы защиту титула в Дохе
Грузинский теннисист начал с победы защиту титула в Дохе
Этой победой Басилашвили прервал серию из восьми (!) поражений подряд 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T10:36+0400
2022-02-17T10:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) начал с победы защиту титула на турнире АТР-250 в Дохе (Катар).В своем первом матче на турнире Басилашвили в двух сетах 6:4, 7:5 обыграл представителя Швеции – Элиаса Имера (138). Матч продолжался чуть больше двух часов.Этой победой Басилашвили прервал серию из восьми (!) поражений подряд. Последний раз грузинский теннисист побеждал в октябре прошлого года на турнире в Австрии. Безвыигрышная серия Басилашвили затянулась на 114 дней.За выход в полуфинал соревнований Басилашвили предстоит сыграть с более серьезным оппонентом – венгром Мартоном Фучовичем (36). Соперники встречались между собой восемь раз и пока преимущество на стороне венгра (5:3).В прошлом году Басилашвили победил в Дохе, обыграв в финале испанца Роберто Баутиста Агута в двух сетах 7:6, 6:2.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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теннис, доха, николоз басилашвили, спорт, новости, грузия, швеция, австрия
Грузинский теннисист начал с победы защиту титула в Дохе
10:36 17.02.2022 (обновлено: 10:37 17.02.2022) Подписаться на
Этой победой Басилашвили прервал серию из восьми (!) поражений подряд
ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) начал с победы защиту титула на турнире АТР-250 в Дохе (Катар).
В своем первом матче на турнире Басилашвили в двух сетах 6:4, 7:5 обыграл
представителя Швеции – Элиаса Имера (138). Матч продолжался чуть больше двух часов.
Этой победой Басилашвили прервал серию из восьми (!) поражений подряд. Последний раз грузинский теннисист побеждал в октябре прошлого года на турнире в Австрии. Безвыигрышная серия Басилашвили затянулась на 114 дней.
За выход в полуфинал соревнований Басилашвили предстоит сыграть с более серьезным оппонентом – венгром Мартоном Фучовичем (36). Соперники встречались между собой восемь раз и пока преимущество на стороне венгра (5:3).
В прошлом году Басилашвили победил в Дохе, обыграв в финале испанца Роберто Баутиста Агута в двух сетах 7:6, 6:2.
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