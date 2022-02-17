https://sputnik-georgia.ru/20220217/gruzinskiy-tennisist-nachal-s-pobedy-zaschitu-titula-v-dokhe-264514108.html

Грузинский теннисист начал с победы защиту титула в Дохе

Грузинский теннисист начал с победы защиту титула в Дохе

Этой победой Басилашвили прервал серию из восьми (!) поражений подряд 17.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) начал с победы защиту титула на турнире АТР-250 в Дохе (Катар).В своем первом матче на турнире Басилашвили в двух сетах 6:4, 7:5 обыграл представителя Швеции – Элиаса Имера (138). Матч продолжался чуть больше двух часов.Этой победой Басилашвили прервал серию из восьми (!) поражений подряд. Последний раз грузинский теннисист побеждал в октябре прошлого года на турнире в Австрии. Безвыигрышная серия Басилашвили затянулась на 114 дней.За выход в полуфинал соревнований Басилашвили предстоит сыграть с более серьезным оппонентом – венгром Мартоном Фучовичем (36). Соперники встречались между собой восемь раз и пока преимущество на стороне венгра (5:3).В прошлом году Басилашвили победил в Дохе, обыграв в финале испанца Роберто Баутиста Агута в двух сетах 7:6, 6:2.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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теннис, доха, николоз басилашвили, спорт, новости, грузия, швеция, австрия