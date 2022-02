https://sputnik-georgia.ru/20220217/illyustratsii-khudozhnitsy-iz-gruzii-popali-v-the-new-york-times--foto-264516158.html

Иллюстрации художницы из Грузии попали в The New York Times – ФОТО

Иллюстрации художницы из Грузии попали в The New York Times – ФОТО

Эти яркие и теплые рисунки грузинка создавала вместе с арт-директором Мин Уонг 17.02.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Иллюстрации грузинской художницы и графического дизайнера Анано Миминошвили попали на страницы престижного американского издания The New York Times.Рисунки Анано Миминошвили не только украсили статью The New York Times, но и ее обложку.Статья издания информирует читателей о туристических трендах 2022 года. Грузинка работала над своими иллюстрациями вместе с арт-директором Мин Уонг (Minh Uong).Анано Миминошвили – достаточно известный графический дизайнер и художник. Она уже привлекала внимание международных изданий. Ранее ее серия работ Blooming Eyes ("Цветущие глаза") оказалась на страницах престижного международного сайта современного искусства Colossal.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

