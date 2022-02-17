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Иллюстрации художницы из Грузии попали в The New York Times – ФОТО
Иллюстрации художницы из Грузии попали в The New York Times – ФОТО
Эти яркие и теплые рисунки грузинка создавала вместе с арт-директором Мин Уонг 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T11:28+0400
2022-02-17T11:28+0400
2022-02-17T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Иллюстрации грузинской художницы и графического дизайнера Анано Миминошвили попали на страницы престижного американского издания The New York Times.Рисунки Анано Миминошвили не только украсили статью The New York Times, но и ее обложку.Статья издания информирует читателей о туристических трендах 2022 года. Грузинка работала над своими иллюстрациями вместе с арт-директором Мин Уонг (Minh Uong).Анано Миминошвили – достаточно известный графический дизайнер и художник. Она уже привлекала внимание международных изданий. Ранее ее серия работ Blooming Eyes ("Цветущие глаза") оказалась на страницах престижного международного сайта современного искусства Colossal.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузинские художники, художник, the new york times, новости, грузия, в мире, сша, культура
Иллюстрации художницы из Грузии попали в The New York Times – ФОТО
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Эти яркие и теплые рисунки грузинка создавала вместе с арт-директором Мин Уонг
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Иллюстрации грузинской художницы и графического дизайнера Анано Миминошвили попали на страницы престижного американского издания The New York Times.
Рисунки Анано Миминошвили не только украсили статью The New York Times, но и ее обложку.
Статья издания информирует читателей о туристических трендах 2022 года. Грузинка работала над своими иллюстрациями вместе с арт-директором Мин Уонг (Minh Uong).
Анано Миминошвили – достаточно известный графический дизайнер и художник. Она уже привлекала внимание международных изданий. Ранее ее серия работ Blooming Eyes ("Цветущие глаза") оказалась на страницах престижного международного сайта современного искусства Colossal.
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