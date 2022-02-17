https://sputnik-georgia.ru/20220217/kakie-produkty-snizhayut-sakhar--top-3-ot-znamenitogo-dietologa-264460454.html

Какие продукты снижают сахар – топ-3 от знаменитого диетолога

Какие продукты снижают сахар – топ-3 от знаменитого диетолога

Эти продукты с низким гликемическим индексом врачи рекомендуют включить в свой повседневный рацион

2022-02-17T06:07+0400

2022-02-17T06:07+0400

2022-02-17T06:07+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сахарный диабет довольно часто встречается среди людей – переизбыток сахара в крови может также способствовать ожирению, вызвать рак и создать много других проблем здоровью человека.Турецкий диетолог Гизем Гермюш назвала продукты с низким гликемическим индексом, которые желательно включить в свой повседневный рацион, так как они снижают сахар в крови и оставляют человека надолго сытым.В списке продуктов, снижающих сахар, первенство остается за рыбой. Диетолог рекомендует употреблять ее хотя бы три раза в неделю. По ее словам, рыбные продукты, богатые белком, полезными жирами и минералами, заметно снижают уровень сахара и содержание холестерина в крови.Бобовые, содержащие много клетчатки, необходимой для нормального функционирования нашего организма, предотвращают повышение сахара в крови и дают длительное чувство сытости, поэтому диетолог советует питаться этими продуктами три раза в неделю.По словам специалиста по питанию, употребление грецких орехов, миндаля и фундука с углеводной пищей также помогает снижать уровень сахара в крови.В рацион также нужно включить следующие продукты: красные овощи и фрукты, богатые антиоксидантами, натуральный йогурт, яйца и зеленый чай. Последние два продукта диетолог советует употреблять в меру.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

советы врачей, новости, общество, справки , здоровье, диета