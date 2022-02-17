https://sputnik-georgia.ru/20220217/meriya-tbilisi-vydelila-chetyre-milliona-lari-na-lechenie-raka-grudi-264516681.html

Мэрия Тбилиси выделила четыре миллиона лари на лечение рака груди

Мэрия Тбилиси выделила четыре миллиона лари на лечение рака груди

В 2021 году году мэрия Тбилиси профинансировала лечение 179 гражданок медикаментами для лечения рака молочной железы 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T11:59+0400

2022-02-17T11:59+0400

2022-02-17T11:59+0400

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Четыре миллиона лари выделено в этом году из бюджета Тбилиси на финансирование программы лечения женщин от рака молочной железы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По словам градоначальника, медикаменты полностью финансируются лицам, зарегистрированным в "Единой базе данных социально незащищенных семей" с рейтинговым баллом 150 тысяч и менее, а всем остальным пользователям программы – на 80 и 50 процентов.По его словам, на лечение таких гражданок ежегодно будет выделяться от 29 до 60 тысяч лари (примерно от 10 до 20 тысяч долларов) на каждую женщину, у которой диагностирован рак молочной железы."Это очень важная программа, которая значительно облегчила финансовое бремя нуждающихся женщин и их семей, и освободила большинство из них от продажи имущества и серьезных кредитных обязательств", – сказал Каладзе.По его словам, цена одной ампулы лекарства составляет до 5 000 лари (около 1 700 долларов). В некоторых случаях общая цена двух разных лекарств за одно переливание превышает 9 000 лари (3 тысячи долларов). В 2021 году году мэрия Тбилиси профинансировала лечение 179 гражданок медикаментами для лечения рака молочной железы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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мэрия тбилиси, каха каладзе, новости, общество, грузия, тбилиси, рак груди, рак, здоровье