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Накопительной пенсией в Грузии воспользовались более 1,5 тысячи человек

Накопительной пенсией в Грузии воспользовались более 1,5 тысячи человек

Система накопительной пенсии введена в Грузии с 1 января 2019 года 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T07:01+0400

2022-02-17T07:01+0400

2022-02-17T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет 1 250 000 человек, из них выплаты получили 1 524 человека, говорится в сообщении Пенсионного агентства Грузии.По состоянию на 15 февраля, на пенсионные накопления начислена прибыль в 292 миллиона лари (96,5 миллиона долларов).Пенсионные активы размещены в девяти грузинских коммерческих банках. 64% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, а 36% – в текущие процентные счета, говорится в сообщении агентства.Прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) до настоящего времени составляет 33%. Текущая годовая эффективная доходность фонда – 11,6%.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (7,9 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (19,8 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.По информации агентства, к этому времени пенсионные активы полностью инвестированы в лари.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (185 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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