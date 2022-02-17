https://sputnik-georgia.ru/20220217/pervye-priznaki-raka-u-zhenschin-kak-ne-propustit-bolezn-264531963.html

Первые признаки рака у женщин: как не пропустить болезнь

Первые признаки рака у женщин: как не пропустить болезнь

Специалисты рекомендуют женщинам систематически посещать врача и проходить необходимые скрининговые исследования

2022-02-17T17:45+0400

2022-02-17T17:45+0400

2022-02-17T17:45+0400

советы врачей

общество

здоровье

рак

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Онкологические заболевания остаются по всему миру одной из ведущих причин смерти, несмотря на то что уровень смертности от рака падает вот уже четверть века.Рак – это общее обозначение более 200 болезней - первичный очаг болезни может располагаться в любом органе и принимать самые разные формы, но есть некоторые первые признаки, заметив которые нужно сразу же обратиться к врачу.Первыми признаками рака у женщин могут стать межместруальные кровотечения, выделения из влагалища с резким запахом и кровотечения в менопаузе на протяжении двух и более недель.Для более поздней стадии характерны следующие признаки: проблемы с мочеиспусканием, беспричинно опухающие ноги, внезапная резкая потеря веса, потеря аппетита, постоянная усталость и тошнота.Специалисты рекомендуют женщинам систематически посещать врача и проходить необходимые скрининговые исследования, чтобы при первых признаках рака выявить заболевание - раньше начать лечение и сделать его более эффективным.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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советы врачей, общество, здоровье, рак