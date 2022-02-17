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Певец Гига Квенетадзе проведет творческий вечер в Москве
Певец Гига Квенетадзе проведет творческий вечер в Москве
Автор красивых мелодичных песен проведет музыкальный вечер, на котором выступят известные исполнители России 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T18:01+0400
2022-02-17T18:01+0400
2022-02-17T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Российский певец, композитор и продюсер грузинского происхождения Гига Квенетадзе проведет при поддержке грузинской диаспоры РФ творческий вечер 26 марта в Москве.Площадка мероприятия - Московский продюсерский центр. Гостями вечера станут артисты Гела Гуралия, Этери Бериашвили, Нодар Ревия, Тамара Дудуния и Георгий Меликишвили.Гига Квенетадзе известный в Грузии и России музыкальный исполнитель. В 2008 году артист переехал из Тбилиси в Москву и продолжил работать в качестве композитора и продюсера.Песни Квенетадзе исполняют многие российские артисты, среди них группа А-Студио, Николай Басков, Елена Ваенга, Александр Панайотов и многие другие. Также Квенетадзе является обладателем музыкальных наград "Песня года", "Золотой граммофон", "Премия Муз ТВ" как автор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, россия, культура, грузия, этери бериашвили, георгий меликишвили, тамар дудуния, гига квенетадзе
Певец Гига Квенетадзе проведет творческий вечер в Москве
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Автор красивых мелодичных песен проведет музыкальный вечер, на котором выступят известные исполнители России
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik.
Российский певец, композитор и продюсер грузинского происхождения Гига Квенетадзе проведет
при поддержке грузинской диаспоры РФ
творческий вечер 26 марта в Москве.
Площадка мероприятия - Московский продюсерский центр. Гостями вечера станут артисты Гела Гуралия, Этери Бериашвили, Нодар Ревия, Тамара Дудуния и Георгий Меликишвили.
Гига Квенетадзе известный в Грузии и России музыкальный исполнитель. В 2008 году артист переехал из Тбилиси в Москву и продолжил работать в качестве композитора и продюсера.
Песни Квенетадзе исполняют многие российские артисты, среди них группа А-Студио, Николай Басков, Елена Ваенга, Александр Панайотов и многие другие. Также Квенетадзе является обладателем музыкальных наград "Песня года", "Золотой граммофон", "Премия Муз ТВ" как автор.
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