https://sputnik-georgia.ru/20220217/pevets-giga-kvenetadze-provedet-tvorcheskiy-vecher-v-moskve-264532442.html

Певец Гига Квенетадзе проведет творческий вечер в Москве

Певец Гига Квенетадзе проведет творческий вечер в Москве

Автор красивых мелодичных песен проведет музыкальный вечер, на котором выступят известные исполнители России 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T18:01+0400

2022-02-17T18:01+0400

2022-02-17T18:01+0400

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георгий меликишвили

тамар дудуния

гига квенетадзе

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Российский певец, композитор и продюсер грузинского происхождения Гига Квенетадзе проведет при поддержке грузинской диаспоры РФ творческий вечер 26 марта в Москве.Площадка мероприятия - Московский продюсерский центр. Гостями вечера станут артисты Гела Гуралия, Этери Бериашвили, Нодар Ревия, Тамара Дудуния и Георгий Меликишвили.Гига Квенетадзе известный в Грузии и России музыкальный исполнитель. В 2008 году артист переехал из Тбилиси в Москву и продолжил работать в качестве композитора и продюсера.Песни Квенетадзе исполняют многие российские артисты, среди них группа А-Студио, Николай Басков, Елена Ваенга, Александр Панайотов и многие другие. Также Квенетадзе является обладателем музыкальных наград "Песня года", "Золотой граммофон", "Премия Муз ТВ" как автор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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москва, россия, культура, грузия, этери бериашвили, георгий меликишвили, тамар дудуния, гига квенетадзе