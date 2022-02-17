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Прокуратура Грузии будет активно бороться с дезинформацией – Шотадзе
Прокуратура Грузии будет активно бороться с дезинформацией – Шотадзе
Генеральный прокурор Грузии предстал перед прокурорским советом с годовым отчетом 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T18:16+0400
2022-02-17T18:16+0400
2022-02-17T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии намерена активизировать борьбу с дезинформацией, которая является одним из главных вызовов, заявил Генпрокурор страны Ираклий Шотадзе.Заявление об этом Шотадзе сделал во время преставления Прокурорскому совету отчета о деятельности прокуратуры Грузии за 2021 год. Как отметил Шотадзе, распространение ложной и недостоверной информации не должно повлиять на уровень доверия к прокуратуре в обществе.Однако как отметил Шотадзе, эти усилия безрезультативны.Борьба с преступностью и жесткая уголовная политика: отчет Генпрокуратуры Грузии>>"Мы продолжим свое дело с еще большим настроем, сделаем все, чтобы выполнять нашу работу максимально эффективно, предоставляя общественности полную и объективную информацию", - подчеркнул он.По словам Шотадзе, одним из главных приоритетов прокуратуры является информирование общества о деятельности ведомства, в том числе по поводу конкретных уголовных дел."Прозрачность системы является одним из важнейших факторов в укреплении доверия общества к прокуратуре", - подчеркнул Шотадзе.Он также отметил шаги, которые были предприняты прокуратурой в прошлом году в направлении повышения прозрачности, что, по словам Шотадзе, выражалось в проактивном распространении информации, заявлений, а также в беспрецедентном количестве проведенных брифингов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Прокуратура Грузии будет активно бороться с дезинформацией – Шотадзе
18:16 17.02.2022 (обновлено: 18:58 17.02.2022) Подписаться на
Генеральный прокурор Грузии предстал перед прокурорским советом с годовым отчетом
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии намерена активизировать борьбу с дезинформацией, которая является одним из главных вызовов, заявил Генпрокурор страны Ираклий Шотадзе.
Заявление об этом Шотадзе сделал во время преставления Прокурорскому совету отчета о деятельности прокуратуры Грузии за 2021 год. Как отметил Шотадзе, распространение ложной и недостоверной информации не должно повлиять на уровень доверия к прокуратуре в обществе.
"К сожалению, есть немало случаев распространения дезинформации, что зачастую носит организованный характер. Цель состоит в дискредитации прокуратуры и процесса правосудия в целом, а также в демотивации нас - прокуроров, и в попытке оказать влияние на нашу деятельность", - заявил генпрокурор.
Однако как отметил Шотадзе, эти усилия безрезультативны.
"Мы продолжим свое дело с еще большим настроем, сделаем все, чтобы выполнять нашу работу максимально эффективно, предоставляя общественности полную и объективную информацию", - подчеркнул он.
По словам Шотадзе, одним из главных приоритетов прокуратуры является информирование общества о деятельности ведомства, в том числе по поводу конкретных уголовных дел.
"Прозрачность системы является одним из важнейших факторов в укреплении доверия общества к прокуратуре", - подчеркнул Шотадзе.
Он также отметил шаги, которые были предприняты прокуратурой в прошлом году в направлении повышения прозрачности, что, по словам Шотадзе, выражалось в проактивном распространении информации, заявлений, а также в беспрецедентном количестве проведенных брифингов.
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