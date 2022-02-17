https://sputnik-georgia.ru/20220217/prokuratura-gruzii-budet-aktivno-borotsya-s-dezinformatsiey--shotadze-264532970.html

Прокуратура Грузии будет активно бороться с дезинформацией – Шотадзе

Прокуратура Грузии будет активно бороться с дезинформацией – Шотадзе

Генеральный прокурор Грузии предстал перед прокурорским советом с годовым отчетом 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T18:16+0400

2022-02-17T18:16+0400

2022-02-17T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии намерена активизировать борьбу с дезинформацией, которая является одним из главных вызовов, заявил Генпрокурор страны Ираклий Шотадзе.Заявление об этом Шотадзе сделал во время преставления Прокурорскому совету отчета о деятельности прокуратуры Грузии за 2021 год. Как отметил Шотадзе, распространение ложной и недостоверной информации не должно повлиять на уровень доверия к прокуратуре в обществе.Однако как отметил Шотадзе, эти усилия безрезультативны.Борьба с преступностью и жесткая уголовная политика: отчет Генпрокуратуры Грузии>>"Мы продолжим свое дело с еще большим настроем, сделаем все, чтобы выполнять нашу работу максимально эффективно, предоставляя общественности полную и объективную информацию", - подчеркнул он.По словам Шотадзе, одним из главных приоритетов прокуратуры является информирование общества о деятельности ведомства, в том числе по поводу конкретных уголовных дел."Прозрачность системы является одним из важнейших факторов в укреплении доверия общества к прокуратуре", - подчеркнул Шотадзе.Он также отметил шаги, которые были предприняты прокуратурой в прошлом году в направлении повышения прозрачности, что, по словам Шотадзе, выражалось в проактивном распространении информации, заявлений, а также в беспрецедентном количестве проведенных брифингов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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