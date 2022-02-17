https://sputnik-georgia.ru/20220217/putin-i-sholts-podveli-itogi-peregovorov-o-chem-govorili-lidery---video-264529623.html

Путин и Шольц подвели итоги переговоров: о чем говорили лидеры - видео

Путин и Шольц подвели итоги переговоров: о чем говорили лидеры - видео

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц подвели итоги переговоров в Москве. Что они заявили на совместной пресс-конференции - смотрите в... 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T10:00+0400

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Ситуация на Украине, запуск "Северного потока – 2", отношения России и Европы и гарантии безопасности – это вопросы, которые обсуждали лидеры России и Германии. О чем же им удалось договориться? Смотрите видео с пресс-конференции Владимира Путина и Олафа Шольца.

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