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Ракетные удары 201-й РВБ в горах Таджикистана укрепляют безопасность ЦА
Ракетные удары 201-й РВБ в горах Таджикистана укрепляют безопасность ЦА
Непрерывная канонада на военных полигонах Республики Таджикистан напоминает боевикам террористических группировок на территории Афганистана, что севернее... 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T10:51+0400
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На горном полигоне Самбули в Таджикистане проходят тактические учения с боевой стрельбой сил и средств 201-й российской военной базы, дислоцированной Душанбе и Бохтаре. По единому плану действуют подразделения гранатометчиков, экипажи ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых Ми-8МТВ5-1, расчеты зенитных ракетных комплексов С-300ПС дальнего радиуса действия. Комплекс может работать по самолетам, вертолетам и по беспилотникам размером с голубя – на минимальных высотах до 25 метров. Один зенитный комплект С-300 способен гарантированно уничтожить 36 аэродинамических целей, наведя на них 72 ракеты.Особое внимание уделяется ведению разведки в горной местности, выявлению приоритетных целей. Гранатометные подразделения 15 февраля огнем из 40-мм ручных противотанковых и 30-мм автоматических станковых гранатометов РПГ-7 и АГС-17 уничтожили в горном ущелье колонну боевой техники "противника". Для поддержки мотострелков авиагруппа 201-й РВБ на предельно малых высотах нанесла ракетные удары по наземным целям. С начала года военные маневры 201-й базы и приданных подразделений идут почти непрерывно. Так, на горных полигонах Ляур и Самбули в январе состоялись тактические учения с участием 1 000 военнослужащих. Мотострелковые подразделения отрабатывали действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации.На фоне афганской турбулентности военная активность России близ южных границ зоны безопасности ОДКБ и усиление 201-й базы – вполне оправданны, необходимы и достаточны. После захвата талибами власти в Афганистане в августе 2021 года российская военная база в Таджикистане интенсивно пополняется дополнительными вооружениями и опциями – это 30 модернизированных танков Т-72Б3М, новые БМП-2М и БТР-82А, противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", всепогодные зенитные комплексы "Верба", могущественные снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, техника тылового и технического обеспечения.Новая армия талибовНачальник генштаба "армии Исламского Эмирата Афганистан" Кари Фасихуддин Фитрат 14 февраля заявил об отправке в сопредельные с Таджикистаном и Узбекистаном северные провинции Афганистана 10 тысяч боевиков, оснащенных современными оружием и техникой производства США и НАТО. И подчеркнул: "В кратчайшие сроки боевые самолеты будут готовы и поддержат эту мощную силу".Для радикального подавления партизанского сопротивления или конкурирующих террористических группировок в северных провинциях, для создания военного противовеса сопредельным странам Центральной Азии этих сил недостаточно. Однако в этот же день официальный представитель министерства обороны талибов Энаятулла Хоразми сообщил о планах создания новой национальной армии численностью до 150 тысяч бойцов. На маневрах в Беларуси установлен мировой рекорд переброски войск >>>При достижении цели вооруженные отряды талибов количественно превзойдут вместе взятые армии Таджикистана (9 500 человек), Узбекистана (55 тысяч), Казахстана (45 тысяч) и Кыргызстана (12 тысяч). Оружия США и НАТО оставили в Афганистане более чем достаточно: до августа 2021 года общая численность силовых структур ИРА достигала 352 тысячи человек, из которых на армию приходилось 190 тысяч.Перспектива создания новой армии талибов для Центральной Азии тревожна. Представители никем в мире не признанной новой власти в Кабуле имеют многолетние привычки и навыки решать все проблемы силой оружия (в том числе социально-экономические и финансовые). В военных центрах зарегистрированы уже 90 тысяч кандидатов, однако талибы нуждаются в подготовленных кадрах. Министерство обороны "эмирата" предлагает военным специалистам (включая эмигрантов) вернуться в строй.Отдельным планом предусмотрено возвращение из-за рубежа (Хоразми упомянул Таджикистан и Узбекистан) военной авиатехники, на которой в августе 2021-го дезертировали летчики ВВС проамериканского правительства Ашрафа Гани. До сего дня Душанбе и Ташкент игнорировали "добрососедские" запросы, не желая отдавать самолеты и вертолеты. Не очевидна, но вполне вероятна ситуация, когда в дверь Центральной Азии постучит 150-тысячная армия талибов.Пятая боевая группа НАТО в Румынии – ядерная угроза Черноморскому региону и Европе >>>Недавние погромы и попытка государственного переворота в Казахстане – с участием боевиков из Афганистана – заставили ОДКБ действовать решительно и жестко. Казахстанский кризис стал первой полноценной проверкой боеспособности и эффективности механизма коллективной безопасности, итоги оперативного реагирования говорят сами за себя. На будущее и для большей эффективности сил быстрого реагирования ОДКБ российский Совет Федерации (верхняя палата парламента) предложил делегировать решение о применении сил Организации президентам, не теряя времени на согласование в национальных парламентах.Недоброе соседствоБезусловно, Афганистан еще долго будет оставаться дестабилизирующим фактором для сопредельных стран. Нейтральные по отношению к ОДКБ Узбекистан и Туркменистан подвержены рискам более других государств Центральной Азии.За примерами далеко ходить не надо. Узбекистанские таможенники на пограничном посту "Ойбек" в Ташкентской области 15 февраля задержали крупную партию героина – около 230 кг. Обнаружить тайник удалось благодаря рентгеновскому оборудованию. Грузовик с наркотиками следовал транзитом из Таджикистана в Россию.По территории Узбекистана проходит "северный маршрут" для переправки наркотиков в Западную Европу, где стоимость 250 кг героина составляет около 14 млн долларов. Из этого следует, что талибы в Кабуле афганский наркотрафик не контролируют, либо используют "героиновую экономику" для зарабатывания денег, как и прежде, обкладывая "налогами" маковые плантации и оптовых наркоторговцев. Игнорируя интересы национальной безопасности соседних стран.Талибам конфликтовать с ОДКБ, вроде бы, невыгодно. Однако в Кабуле тесновато. Экономические и финансовые проблемы подталкивают к простым и криминальным решениям. Схемы и маршруты международных наркоторговцев создают питательную среду для распространения экстремистских ячеек из Афганистана (где насчитывается более 20 террористических группировок) в страны СНГ. Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее заявил о росте террористических угроз в условиях социально-экономического кризиса и гуманитарной катастрофы в Афганистане: "Активизируются бандформирования, террористические организации и наркоторговля как один из источников выживания людей… Мы учитываем это обстоятельство и намерены по-прежнему уделять максимальное внимание укреплению таджикско-афганской границы".На территории Таджикистана вскоре состоятся масштабные маневры сил ОДКБ "Рубеж - 2022", а в регионе – совместные учения "Поиск", "Эшелон", "Взаимодействие", "Нерушимое братство - 2022". Как бы ни сложилась военно-политическая ситуация в Афганистане, Россия и другие страны ОДКБ остаются гарантами мира и стабильности в Центральной Азии.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции
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аналитика, колумнисты, в мире, таджикистан, узбекистан, европа, беларусь, нато, одкб
Ракетные удары 201-й РВБ в горах Таджикистана укрепляют безопасность ЦА
10:51 17.02.2022 (обновлено: 11:36 17.02.2022) Подписаться на
Непрерывная канонада на военных полигонах Республики Таджикистан напоминает боевикам террористических группировок на территории Афганистана, что севернее Пянджа и Амударьи они будут оперативно и гарантированно уничтожены
На горном полигоне Самбули в Таджикистане проходят тактические учения с боевой стрельбой сил и средств 201-й российской военной базы, дислоцированной Душанбе и Бохтаре. По единому плану действуют подразделения гранатометчиков, экипажи ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых Ми-8МТВ5-1, расчеты зенитных ракетных комплексов С-300ПС дальнего радиуса действия.
Комплекс может работать по самолетам, вертолетам и по беспилотникам размером с голубя – на минимальных высотах до 25 метров. Один зенитный комплект С-300 способен гарантированно уничтожить 36 аэродинамических целей, наведя на них 72 ракеты.
Особое внимание уделяется ведению разведки в горной местности, выявлению приоритетных целей. Гранатометные подразделения 15 февраля огнем из 40-мм ручных противотанковых и 30-мм автоматических станковых гранатометов РПГ-7 и АГС-17 уничтожили в горном ущелье колонну боевой техники "противника". Для поддержки мотострелков авиагруппа 201-й РВБ на предельно малых высотах нанесла ракетные удары по наземным целям.
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300ПС отрабатывают захват и сопровождение целей, отражение воздушного удара условного противника. В эпизодах учения действуют артиллерийские и танковые подразделения, специалисты РХБ защиты и связи.
С начала года военные маневры 201-й базы и приданных подразделений идут почти непрерывно. Так, на горных полигонах Ляур и Самбули в январе состоялись тактические учения с участием 1 000 военнослужащих. Мотострелковые подразделения отрабатывали действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации.
На фоне афганской турбулентности военная активность России близ южных границ зоны безопасности ОДКБ и усиление 201-й базы – вполне оправданны, необходимы и достаточны.
После захвата талибами власти в Афганистане в августе 2021 года российская военная база в Таджикистане интенсивно пополняется дополнительными вооружениями и опциями – это 30 модернизированных танков Т-72Б3М, новые БМП-2М и БТР-82А, противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", всепогодные зенитные комплексы "Верба", могущественные снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, техника тылового и технического обеспечения.
Начальник генштаба "армии Исламского Эмирата Афганистан" Кари Фасихуддин Фитрат 14 февраля заявил об отправке в сопредельные с Таджикистаном и Узбекистаном северные провинции Афганистана 10 тысяч боевиков, оснащенных современными оружием и техникой производства США и НАТО. И подчеркнул: "В кратчайшие сроки боевые самолеты будут готовы и поддержат эту мощную силу".
Для радикального подавления партизанского сопротивления или конкурирующих террористических группировок в северных провинциях, для создания военного противовеса сопредельным странам Центральной Азии этих сил недостаточно. Однако в этот же день официальный представитель министерства обороны талибов Энаятулла Хоразми сообщил о планах создания новой национальной армии численностью до 150 тысяч бойцов.
При достижении цели вооруженные отряды талибов количественно превзойдут вместе взятые армии Таджикистана (9 500 человек), Узбекистана (55 тысяч), Казахстана (45 тысяч) и Кыргызстана (12 тысяч). Оружия США и НАТО оставили в Афганистане более чем достаточно: до августа 2021 года общая численность силовых структур ИРА достигала 352 тысячи человек, из которых на армию приходилось 190 тысяч.
Перспектива создания новой армии талибов для Центральной Азии тревожна. Представители никем в мире не признанной новой власти в Кабуле имеют многолетние привычки и навыки решать все проблемы силой оружия (в том числе социально-экономические и финансовые).
В военных центрах зарегистрированы уже 90 тысяч кандидатов, однако талибы нуждаются в подготовленных кадрах. Министерство обороны "эмирата" предлагает военным специалистам (включая эмигрантов) вернуться в строй.
Отдельным планом предусмотрено возвращение из-за рубежа (Хоразми упомянул Таджикистан и Узбекистан) военной авиатехники, на которой в августе 2021-го дезертировали летчики ВВС проамериканского правительства Ашрафа Гани.
До сего дня Душанбе и Ташкент игнорировали "добрососедские" запросы, не желая отдавать самолеты и вертолеты. Не очевидна, но вполне вероятна ситуация, когда в дверь Центральной Азии постучит 150-тысячная армия талибов.
Недавние погромы и попытка государственного переворота в Казахстане – с участием боевиков из Афганистана – заставили ОДКБ действовать решительно и жестко. Казахстанский кризис стал первой полноценной проверкой боеспособности и эффективности механизма коллективной безопасности, итоги оперативного реагирования говорят сами за себя.
На будущее и для большей эффективности сил быстрого реагирования ОДКБ российский Совет Федерации (верхняя палата парламента) предложил делегировать решение о применении сил Организации президентам, не теряя времени на согласование в национальных парламентах.
Безусловно, Афганистан еще долго будет оставаться дестабилизирующим фактором для сопредельных стран. Нейтральные по отношению к ОДКБ Узбекистан и Туркменистан подвержены рискам более других государств Центральной Азии.
За примерами далеко ходить не надо. Узбекистанские таможенники на пограничном посту "Ойбек" в Ташкентской области 15 февраля задержали крупную партию героина – около 230 кг. Обнаружить тайник удалось благодаря рентгеновскому оборудованию. Грузовик с наркотиками следовал транзитом из Таджикистана в Россию.
По территории Узбекистана проходит "северный маршрут" для переправки наркотиков в Западную Европу, где стоимость 250 кг героина составляет около 14 млн долларов. Из этого следует, что талибы в Кабуле афганский наркотрафик не контролируют, либо используют "героиновую экономику" для зарабатывания денег, как и прежде, обкладывая "налогами" маковые плантации и оптовых наркоторговцев. Игнорируя интересы национальной безопасности соседних стран.
Талибам конфликтовать с ОДКБ, вроде бы, невыгодно. Однако в Кабуле тесновато. Экономические и финансовые проблемы подталкивают к простым и криминальным решениям. Схемы и маршруты международных наркоторговцев создают питательную среду для распространения экстремистских ячеек из Афганистана (где насчитывается более 20 террористических группировок) в страны СНГ.
Стремление талибов установить абсолютный контроль над Панджшером неминуемо приведет к росту потока беженцев (этнических таджиков), под видом которых в Центральную Азию могут просочиться вооруженные боевики.
Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее заявил о росте террористических угроз в условиях социально-экономического кризиса и гуманитарной катастрофы в Афганистане: "Активизируются бандформирования, террористические организации и наркоторговля как один из источников выживания людей… Мы учитываем это обстоятельство и намерены по-прежнему уделять максимальное внимание укреплению таджикско-афганской границы".
На территории Таджикистана вскоре состоятся масштабные маневры сил ОДКБ "Рубеж - 2022", а в регионе – совместные учения "Поиск", "Эшелон", "Взаимодействие", "Нерушимое братство - 2022". Как бы ни сложилась военно-политическая ситуация в Афганистане, Россия и другие страны ОДКБ остаются гарантами мира и стабильности в Центральной Азии.
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