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Россиянка Щербакова стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании
Россиянка Щербакова стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании
Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T18:33+0400
2022-02-17T18:33+0400
2022-02-17T18:41+0400
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камила валиева
анна щербакова
олимпийские игры в пекине
фигурное катание
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании.Спортсменка по сумме программ набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы, спортсменке принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира. 17-летняя Трусова - бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы.Представительница Грузии Анастасия Губанова заняла итоговое 11 место с 200,98 баллов.
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новости, спорт, анастасия губанова, камила валиева, анна щербакова, олимпийские игры в пекине, фигурное катание
Россиянка Щербакова стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании
18:33 17.02.2022 (обновлено: 18:41 17.02.2022) Подписаться на
Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании.
Спортсменка по сумме программ набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).
Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы, спортсменке принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира. 17-летняя Трусова - бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы.
Представительница Грузии Анастасия Губанова заняла итоговое 11 место с 200,98 баллов.