https://sputnik-georgia.ru/20220217/skolko-chinovnikov-popalis-na-korruptsii-v-gruzii-v-2021-godu-264539347.html

Сколько чиновников попались на коррупции в Грузии в 2021 году

Сколько чиновников попались на коррупции в Грузии в 2021 году

В прошлом году в Грузии было возбуждено производство по 272 делам, а обвинения предъявлены 280 лицам, в том числе 16 компаниям 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. За совершение преступлений, связанных с коррупцией, к уголовной ответственности в 2021 году привлекли 112 человек, заявил первый заместитель Генпрокурора Грузии Бакур Абуладзе.Борьба с коррупцией остается одним из главных приоритетов в Грузии.Всего, по его словам, в прошлом году в Грузии производство было возбуждено по 272 делам, а обвинения предъявлены 280 лицам, в том числе 16 компаниям.Согласно информации Абуладзе, всего обвинительный приговор был вынесен 135 подсудимым, в том числе семи, занимавшим высокие должности.По его информации, все признанные виновными в коррупции работали в местных органах власти.Расследованиями дел о коррупции занимается СГБ Грузии, а в прокуратуре вопросы коррупции возложены на управление уголовного преследования, которое занимается расследованием коррупции внутри прокуратуры, а также представляет сторону обвинения в суде по всем делам о коррупции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, грузия против коррупции, генеральная прокуратура грузии