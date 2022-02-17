https://sputnik-georgia.ru/20220217/skolko-chinovnikov-popalis-na-korruptsii-v-gruzii-v-2021-godu-264539347.html
Сколько чиновников попались на коррупции в Грузии в 2021 году
Сколько чиновников попались на коррупции в Грузии в 2021 году
В прошлом году в Грузии было возбуждено производство по 272 делам, а обвинения предъявлены 280 лицам, в том числе 16 компаниям 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T20:17+0400
2022-02-17T20:17+0400
2022-02-17T20:33+0400
грузия
новости
происшествия
грузия против коррупции
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613717_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6690ee0b005bf6a22a581f5b10ae5127.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. За совершение преступлений, связанных с коррупцией, к уголовной ответственности в 2021 году привлекли 112 человек, заявил первый заместитель Генпрокурора Грузии Бакур Абуладзе.Борьба с коррупцией остается одним из главных приоритетов в Грузии.Всего, по его словам, в прошлом году в Грузии производство было возбуждено по 272 делам, а обвинения предъявлены 280 лицам, в том числе 16 компаниям.Согласно информации Абуладзе, всего обвинительный приговор был вынесен 135 подсудимым, в том числе семи, занимавшим высокие должности.По его информации, все признанные виновными в коррупции работали в местных органах власти.Расследованиями дел о коррупции занимается СГБ Грузии, а в прокуратуре вопросы коррупции возложены на управление уголовного преследования, которое занимается расследованием коррупции внутри прокуратуры, а также представляет сторону обвинения в суде по всем делам о коррупции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613717_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7da57ef5e1475fa196c19a45da3c9b92.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, грузия против коррупции, генеральная прокуратура грузии
Сколько чиновников попались на коррупции в Грузии в 2021 году
20:17 17.02.2022 (обновлено: 20:33 17.02.2022) Подписаться на
В прошлом году в Грузии было возбуждено производство по 272 делам, а обвинения предъявлены 280 лицам, в том числе 16 компаниям
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. За совершение преступлений, связанных с коррупцией, к уголовной ответственности в 2021 году привлекли 112 человек, заявил первый заместитель Генпрокурора Грузии Бакур Абуладзе.
Борьба с коррупцией остается одним из главных приоритетов в Грузии.
"В 2021 году уголовное преследование началось в отношении 112 лиц, которые в момент совершения преступления были трудоустроены в государственном секторе, что составляет 42% от общего числа обвиняемых по делам о коррупции. При этом 14 обвиняемых занимали высокие должности", - сказал Абуладзе журналистам.
Всего, по его словам, в прошлом году в Грузии производство было возбуждено по 272 делам, а обвинения предъявлены 280 лицам, в том числе 16 компаниям.
Согласно информации Абуладзе, всего обвинительный приговор был вынесен 135 подсудимым, в том числе семи, занимавшим высокие должности.
По его информации, все признанные виновными в коррупции работали в местных органах власти.
Расследованиями дел о коррупции занимается СГБ Грузии, а в прокуратуре вопросы коррупции возложены на управление уголовного преследования, которое занимается расследованием коррупции внутри прокуратуры, а также представляет сторону обвинения в суде по всем делам о коррупции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.