https://sputnik-georgia.ru/20220217/sledstvennaya-sluzhba-minfina-gruzii-ustanovila-rekord-264529960.html
Следственная служба Минфина Грузии установила рекорд
Следственная служба Минфина Грузии установила рекорд
Несмотря на пандемию, служба продолжала интенсивно работать над раскрытием и предотвращением экономических преступлений, заявил министр 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T16:42+0400
2022-02-17T16:42+0400
2022-02-17T16:42+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Благодаря работе Следственной службы министерства финансов Грузии в государственный бюджет в 2021 году поступило 109,3 миллиона лари, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая в парламенте.Следственная служба министерства занимается расследованием финансовых и экономических преступлений."Несмотря на пандемию, следственная служба министерства финансов продолжала интенсивно работать над раскрытием и предотвращением экономических преступлений. Только в 2021 году в пользу государства было мобилизовано 109 340 627 лари, что является рекордным показателем за все время работы службы", - сказал Хуцишвили.Следственная служба Минфина была создана в 2009 году. Ее главной целью является способствование экономическому развитию, борьба с экономическими и налоговыми преступлениями и защита здоровой бизнес-среды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, следственная служба минфина грузии
Следственная служба Минфина Грузии установила рекорд
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Несмотря на пандемию, служба продолжала интенсивно работать над раскрытием и предотвращением экономических преступлений, заявил министр
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Благодаря работе Следственной службы министерства финансов Грузии в государственный бюджет в 2021 году поступило 109,3 миллиона лари, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая в парламенте.
Следственная служба министерства занимается расследованием финансовых и экономических преступлений.
"Несмотря на пандемию, следственная служба министерства финансов продолжала интенсивно работать над раскрытием и предотвращением экономических преступлений. Только в 2021 году в пользу государства было мобилизовано 109 340 627 лари, что является рекордным показателем за все время работы службы", - сказал Хуцишвили.
Следственная служба Минфина была создана в 2009 году. Ее главной целью является способствование экономическому развитию, борьба с экономическими и налоговыми преступлениями и защита здоровой бизнес-среды.
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