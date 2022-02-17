https://sputnik-georgia.ru/20220217/sledstvennaya-sluzhba-minfina-gruzii-ustanovila-rekord-264529960.html

Следственная служба Минфина Грузии установила рекорд

Следственная служба Минфина Грузии установила рекорд

Несмотря на пандемию, служба продолжала интенсивно работать над раскрытием и предотвращением экономических преступлений, заявил министр 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T16:42+0400

2022-02-17T16:42+0400

2022-02-17T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Благодаря работе Следственной службы министерства финансов Грузии в государственный бюджет в 2021 году поступило 109,3 миллиона лари, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая в парламенте.Следственная служба министерства занимается расследованием финансовых и экономических преступлений."Несмотря на пандемию, следственная служба министерства финансов продолжала интенсивно работать над раскрытием и предотвращением экономических преступлений. Только в 2021 году в пользу государства было мобилизовано 109 340 627 лари, что является рекордным показателем за все время работы службы", - сказал Хуцишвили.Следственная служба Минфина была создана в 2009 году. Ее главной целью является способствование экономическому развитию, борьба с экономическими и налоговыми преступлениями и защита здоровой бизнес-среды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, следственная служба минфина грузии