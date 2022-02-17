https://sputnik-georgia.ru/20220217/turtsiya-otkroet-samyy-dlinnyy-most-cherez-dardanelly-26-fevralya-264510711.html

Турция откроет самый длинный мост через Дарданеллы 26 февраля

Турция откроет самый длинный мост через Дарданеллы 26 февраля

Центральный пролет нового моста через Дарданеллы составит 2 023 метра 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T09:36+0400

2022-02-17T09:36+0400

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в мире

турция

мосты

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Самый длинный мост в мире через пролив Дарданеллы "Чанаккале 1915" будет открыт в Турции 26 февраля, об это заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляция его заявления народу велась на турецком ТВ, сообщает РИА Новости.У подвесного моста будет самый длинный в мире центральный пролет – 2 023 метра"Двадцать шестого февраля мост будет сдан в эксплуатацию", – заявил турецкий лидер по итогам заседания кабмина.Строительство моста велось с марта 2017 года. Высота башен, поддерживающих центральный пролет моста, превышает 300 метров. Длина моста составит 3,7 километра, он станет важным звеном 101-го километра автомагистрали Малкара-Чанаккале. Соединения башен и элементы моста будут окрашены в красный и белый – цвета турецкого флага.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, турция, мосты