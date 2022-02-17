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Тысячи пачек контрабандных сигарет изъяли в Грузии c начала февраля
Тысячи пачек контрабандных сигарет изъяли в Грузии c начала февраля
Служба доходов Грузии продолжает держать под контролем табачный рынок 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T15:53+0400
2022-02-17T15:53+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сотрудники департамента налогового мониторинга Службы доходов Минфина Грузии изъяли в общей сложности 9 038 пачек контрабандных сигарет и 4,5 кг безакцизного табака в период с 1 по 15 февраля, сообщает пресс-служба Служба доходов Минфина.По данным ведомства, за указанный период было выявлено 114 фактов незаконного хранения и реализации табачных изделий.По 82 фактам составлены протоколы об административных правонарушениях и материалы дела направлены в суд. В остальных 32 случаях факты были признаны неустановленными и составлены протоколы изъятия, говорится в сообщении Службы доходов.Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак.С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, контрабанда
Тысячи пачек контрабандных сигарет изъяли в Грузии c начала февраля
15:53 17.02.2022 (обновлено: 15:57 17.02.2022) Подписаться на
Служба доходов Грузии продолжает держать под контролем табачный рынок
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сотрудники департамента налогового мониторинга Службы доходов Минфина Грузии изъяли в общей сложности 9 038 пачек контрабандных сигарет и 4,5 кг безакцизного табака в период с 1 по 15 февраля, сообщает пресс-служба Служба доходов Минфина.
По данным ведомства, за указанный период было выявлено 114 фактов незаконного хранения и реализации табачных изделий.
По 82 фактам составлены протоколы об административных правонарушениях и материалы дела направлены в суд. В остальных 32 случаях факты были признаны неустановленными и составлены протоколы изъятия, говорится в сообщении
Службы доходов.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак.
С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.
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