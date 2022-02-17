https://sputnik-georgia.ru/20220217/v-gruzii-uzhestochayut-kontrol-kachestva-importirovannykh-medikamentov-264534007.html

В Грузии ужесточают контроль качества импортированных медикаментов

В Грузии ужесточают контроль качества импортированных медикаментов

Внедрение контроля качества на импортируемые медикаменты является одним из условий появления на грузинском рынке турецких медикаментов 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T19:24+0400

2022-02-17T19:24+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки, согласно которым импортируемые в страну медикаменты должны будут иметь сертификат GMP (надлежащей производственной практики).GMP — международный стандарт, определяющий нормы и правила, при соблюдении которых удается обеспечить высокое качество производственного процесса на всех этапах, в том числе связанных с хранением и испытанием продукции. Стандарт GMP включает ряд показателей, которым в обязательном порядке должно соответствовать предприятие, занимающееся выпуском той или иной продукции.Согласно принятым поправкам "О медикаментах и фармацевтической деятельности", все импортируемые в Грузию медикаменты должны иметь сертификат GMP.По мнению правительства Грузии, которое является инициатором поправок, изменения будут способствовать здоровой конкуренции.Внедрение контроля качества на импортируемые медикаменты является одним из условий появления на грузинском рынке турецких медикаментов.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. Власти рассчитывают, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах.Жители Грузии не первый год жалуются на высокие цены на медикаменты, которые в соседней Турции стоят в три-четыре раза меньше. Многие даже ездят за лекарствами в эту соседнюю страну, поскольку даже с учетом трат на поездку, расходов меньше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, турция, парламент грузии