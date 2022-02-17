https://sputnik-georgia.ru/20220217/vlasti-gruzii-planiruyut-uprazdnit-ryad-nalogovykh-lgot-264535397.html

Власти Грузии планируют упразднить ряд налоговых льгот

Власти Грузии планируют упразднить ряд налоговых льгот

Объем налоговых льгот в 2021 году составил около 2 миллиардов лари, заявили в Минфине 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T19:07+0400

2022-02-17T19:07+0400

2022-02-17T19:07+0400

грузия

новости

экономика

налоги

министерство финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/74/234097405_0:90:1500:934_1920x0_80_0_0_38392e015f5ba7f9f1f78b5b5788c628.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Министерство финансов планирует к 2023 году упразднить ряд налоговых льгот, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили в парламенте."Мы в прошлом году при поддержке Международного валютного фонда начали изучение эффективности льгот по выплате НДС и подоходного налога. В этом году мы завершим изучение вопроса и представим отчет с проектом бюджета будущего года, это позволит нам впоследствии оптимизировать льготы", - сказал Хуцишвили.При этом, министр не уточнил, какие льготы попадут в список на отмену.Вводятся налоговые льготы для бизнеса со "статусом" в Грузии >>Ранее замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что объем налоговых льгот в 2021 году составил около 2 миллиардов лари.Изменение налоговой политики и дополнительные налоговые льготы являются одними из главных требований оппозиции и бизнеса. На сегодняшний день в стране действует целый ряд налоговых льгот, касающихся малого и среднего бизнеса.Во время пандемии коронавируса налоговые льготы получили 33 тысячи компаний. Была оказана поддержка секторам туризма, строительства и сельского хозяйства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, налоги, министерство финансов грузии