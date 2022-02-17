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Власти Грузии планируют упразднить ряд налоговых льгот
Власти Грузии планируют упразднить ряд налоговых льгот
Объем налоговых льгот в 2021 году составил около 2 миллиардов лари, заявили в Минфине 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T19:07+0400
2022-02-17T19:07+0400
2022-02-17T19:07+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Министерство финансов планирует к 2023 году упразднить ряд налоговых льгот, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили в парламенте."Мы в прошлом году при поддержке Международного валютного фонда начали изучение эффективности льгот по выплате НДС и подоходного налога. В этом году мы завершим изучение вопроса и представим отчет с проектом бюджета будущего года, это позволит нам впоследствии оптимизировать льготы", - сказал Хуцишвили.При этом, министр не уточнил, какие льготы попадут в список на отмену.Вводятся налоговые льготы для бизнеса со "статусом" в Грузии >>Ранее замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что объем налоговых льгот в 2021 году составил около 2 миллиардов лари.Изменение налоговой политики и дополнительные налоговые льготы являются одними из главных требований оппозиции и бизнеса. На сегодняшний день в стране действует целый ряд налоговых льгот, касающихся малого и среднего бизнеса.Во время пандемии коронавируса налоговые льготы получили 33 тысячи компаний. Была оказана поддержка секторам туризма, строительства и сельского хозяйства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, налоги, министерство финансов грузии
Власти Грузии планируют упразднить ряд налоговых льгот
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Объем налоговых льгот в 2021 году составил около 2 миллиардов лари, заявили в Минфине
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Министерство финансов планирует к 2023 году упразднить ряд налоговых льгот, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили в парламенте.
"Мы в прошлом году при поддержке Международного валютного фонда начали изучение эффективности льгот по выплате НДС и подоходного налога. В этом году мы завершим изучение вопроса и представим отчет с проектом бюджета будущего года, это позволит нам впоследствии оптимизировать льготы", - сказал Хуцишвили.
При этом, министр не уточнил, какие льготы попадут в список на отмену.
Ранее замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что объем налоговых льгот в 2021 году составил около 2 миллиардов лари.
Изменение налоговой политики и дополнительные налоговые льготы являются одними из главных требований оппозиции и бизнеса. На сегодняшний день в стране действует целый ряд налоговых льгот, касающихся малого и среднего бизнеса.
Во время пандемии коронавируса налоговые льготы получили 33 тысячи компаний. Была оказана поддержка секторам туризма, строительства и сельского хозяйства.
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