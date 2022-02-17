https://sputnik-georgia.ru/20220217/vrach-rasskazal-kak-podnyat-immunitet-k-vesne-264495495.html

Врач рассказал, как поднять иммунитет к весне

Врач рассказал, как поднять иммунитет к весне

Грядет весна, а у вас дефицит сил, энергии и настроения? Пора приводить себя в порядок

2022-02-17T06:45+0400

2022-02-17T06:45+0400

2022-02-17T06:45+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Больше бывать на солнце, хорошо высыпаться, правильно питаться и заниматься физической культурой – вот что, по словам врачей, надо делать, чтобы укрепить иммунитет весной.По словам специалистов, особое внимание стоит уделить уровню в организме витамина D, так как его дефицит сказывается на иммунитете. Как правило, после зимы уровень витамина D находится на низкой точке, что приводит к тому, что иммунитет страдает.Также положительно скажется включение физической нагрузки в рутину. Не обязательно сильно перегружать себя, достаточно простой получасовой прогулки на свежем воздухе. Это поможет обогатить организм кислородом.Кроме того, важна нормализация режима дня и времени сна. Зимой за сутки человек обычно получает мало солнечного света, оттого неправильно вырабатываются гормоны. Такая регуляция также поможет нервной системе организма.Не стоит забывать и о правильном питании. Фрукты и овощи должны стать вашими верными друзьями. Помимо этого, важно помнить и о позитивной настроении – меньше стресса и больше радости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

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Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

советы врачей, здоровье, новости, общество, справки