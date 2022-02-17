https://sputnik-georgia.ru/20220217/zvezdy-v-afrike-uragan-obrushilsya-na-semochnuyu-ploschadku-buzovoy--264517650.html
Звезды в Африке: ураган обрушился на съемочную площадку Бузовой
Звезды в Африке: ураган обрушился на съемочную площадку Бузовой
Жуткий инцидент произошел на съемках второго сезона популярного телешоу. Видео попало в Сеть и шокировало фанатов
2022-02-17T11:44+0400
2022-02-17T11:44+0400
2022-02-17T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сильный ураган обрушился на съемочную площадку шоу "Звезды в Африке - 2" – в эпицентре события оказалась ведущая Ольга Бузова. Бузова отправилась на съемки второго сезона нашумевшего реалити-шоу "Звезды в Африке". Звезда не перестает рассказывать фанатам о своих буднях в жарком месте и делится новостями с площадки. Недавно в Instagram и в Телеграмм-канале звезды Buzova House появилось видео, взволновавшее всех фанатов. Бузова показала, как на съемочный лагерь обрушился сильный ураган. На видеоролике видно, как непогода сносит площадку. Это произошло в пределах провинции Лимпопо в ЮАР, где проходят съемки "Звезды в Африке". Телеведущая призналась, что это был самый жуткий и страшный день в ее жизни. "На видео вы видите, как он сносит лагерь, где живут ребята. А потом все отключилось и начался настоящий ад. Сегодня уже выяснили, что это был мощный торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнями, ломал конструкции", – рассказала Бузова. В результате стихия начисто разрушила лагерь, уничтожила камеры канала ТНТ и декорации. К счастью, пострадавших нет. И несмотря на все неурядицы, шоу будет продолжаться.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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media@sputniknews.com
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
африка, ольга бузова, стихийное бедствие, новости, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес
Звезды в Африке: ураган обрушился на съемочную площадку Бузовой
11:44 17.02.2022 (обновлено: 11:48 17.02.2022) Подписаться на
Жуткий инцидент произошел на съемках второго сезона популярного телешоу. Видео попало в Сеть и шокировало фанатов
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сильный ураган обрушился на съемочную площадку шоу "Звезды в Африке - 2" – в эпицентре события оказалась ведущая Ольга Бузова.
Бузова отправилась на съемки второго сезона нашумевшего реалити-шоу "Звезды в Африке". Звезда не перестает рассказывать фанатам о своих буднях в жарком месте и делится новостями с площадки. Недавно в Instagram и в Телеграмм-канале звезды Buzova House появилось видео, взволновавшее всех фанатов.
Бузова показала, как на съемочный лагерь обрушился сильный ураган. На видеоролике видно, как непогода сносит площадку.
Это произошло в пределах провинции Лимпопо в ЮАР, где проходят съемки "Звезды в Африке". Телеведущая призналась, что это был самый жуткий и страшный день в ее жизни.
"На видео вы видите, как он сносит лагерь, где живут ребята. А потом все отключилось и начался настоящий ад. Сегодня уже выяснили, что это был мощный торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнями, ломал конструкции", – рассказала Бузова.
В результате стихия начисто разрушила лагерь, уничтожила камеры канала ТНТ и декорации. К счастью, пострадавших нет. И несмотря на все неурядицы, шоу будет продолжаться.
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