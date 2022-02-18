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Бакуриани примет этапы Кубка мира и Европы по горнолыжному спорту
Бакуриани примет этапы Кубка мира и Европы по горнолыжному спорту
В соревнованиях примут участие больше 200 спортсменов из 40 стран мира 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T20:17+0400
2022-02-18T20:17+0400
2022-02-18T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани примет этапы Кубка мира и Европы под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает "Компания развития горных курортов Грузии"В рамках этапа Кубка Европы пройдут соревнования по параллельному гигантскому слалому, а в рамках Кубка мира в дисциплине slopestyle.Как ожидается, в соревнованиях примут участие больше 200 спортсменов из 40 стран мира – Австрии, Германии, Италии, Швейцарии, Нидерландов, Польши и др. Стоит отметить, что в Бакуриани приедет австрийский сноубордист Бенджамин Карл, ставший олимпийским чемпионом в Пекине.Как отмечает "Компания развития горных курортов", данные соревнования станут для Грузии тестовыми в преддверии чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в Бакуриани в 2023 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, спорт, бакуриани, компания развития горных курортов
Бакуриани примет этапы Кубка мира и Европы по горнолыжному спорту
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В соревнованиях примут участие больше 200 спортсменов из 40 стран мира
ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани примет этапы Кубка мира и Европы под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает "Компания развития горных курортов Грузии"
В рамках этапа Кубка Европы пройдут соревнования по параллельному гигантскому слалому, а в рамках Кубка мира в дисциплине slopestyle.
Как ожидается, в соревнованиях примут участие больше 200 спортсменов из 40 стран мира – Австрии, Германии, Италии, Швейцарии, Нидерландов, Польши и др. Стоит отметить, что в Бакуриани приедет австрийский сноубордист Бенджамин Карл, ставший олимпийским чемпионом в Пекине.
Как отмечает "Компания развития горных курортов", данные соревнования станут для Грузии тестовыми в преддверии чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в Бакуриани в 2023 году.
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