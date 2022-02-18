https://sputnik-georgia.ru/20220218/bakuriani-primet-etapy-kubka-mira-i-evropy-po-gornolyzhnomu-sportu-264576504.html

Бакуриани примет этапы Кубка мира и Европы по горнолыжному спорту

Бакуриани примет этапы Кубка мира и Европы по горнолыжному спорту

В соревнованиях примут участие больше 200 спортсменов из 40 стран мира 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T20:17+0400

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грузия

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бакуриани

компания развития горных курортов

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ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани примет этапы Кубка мира и Европы под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает "Компания развития горных курортов Грузии"В рамках этапа Кубка Европы пройдут соревнования по параллельному гигантскому слалому, а в рамках Кубка мира в дисциплине slopestyle.Как ожидается, в соревнованиях примут участие больше 200 спортсменов из 40 стран мира – Австрии, Германии, Италии, Швейцарии, Нидерландов, Польши и др. Стоит отметить, что в Бакуриани приедет австрийский сноубордист Бенджамин Карл, ставший олимпийским чемпионом в Пекине.Как отмечает "Компания развития горных курортов", данные соревнования станут для Грузии тестовыми в преддверии чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в Бакуриани в 2023 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, спорт, бакуриани, компания развития горных курортов