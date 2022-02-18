https://sputnik-georgia.ru/20220218/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii-genprokuratura-rasskazala-o-rezultatakh-2021-goda-264573729.html
Борьба с воровским миром в Грузии: Генпрокуратура рассказала о результатах 2021 года
Борьба с воровским миром в Грузии: Генпрокуратура рассказала о результатах 2021 года
Согласно законодательству Грузии, членство в воровском сообществе карается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет со штрафом или без него 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T18:21+0400
2022-02-18T18:21+0400
2022-02-18T18:32+0400
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воровское сообщество
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В 2021 году за членство в воровском мире и причастность к нему в Грузии началось уголовное преследование 96 лиц, говорится в отчете Генпрокуратуры о проделанной работе в прошлом году.Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе являются уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года. В 2018 году уголовно наказуемыми стали участие в воровской разборке или сходке, помощь воровскому миру и обращение к вору в законе.Кроме того, за участие в воровских разборках обвинение было предъявлено трем гражданам, а за поддержку деятельности воровского мира – 29. Еще 10 гражданам предъявили обвинения за обращение к ворам в законе.Согласно законодательству Грузии, членство в воровском сообществе карается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет со штрафом или без него. А ворам в законе грозит от 9 до 15 лет со штрафом или без него.Воры в законе ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе. В своем поведении воры традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" — сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, воровское сообщество, преступность в грузии, генеральная прокуратура грузии
Борьба с воровским миром в Грузии: Генпрокуратура рассказала о результатах 2021 года
18:21 18.02.2022 (обновлено: 18:32 18.02.2022) Подписаться на
Согласно законодательству Грузии, членство в воровском сообществе карается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет со штрафом или без него
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В 2021 году за членство в воровском мире и причастность к нему в Грузии началось уголовное преследование 96 лиц, говорится в отчете Генпрокуратуры о проделанной работе в прошлом году.
Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе являются уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года. В 2018 году уголовно наказуемыми стали участие в воровской разборке или сходке, помощь воровскому миру и обращение к вору в законе.
По данным отчета, за членство в воровском мире и участие в его жизни уголовное преследование началось в отношении 57 лиц, а обвинения по факту статуса "вора в законе" были предъявлены двум лицам.
Кроме того, за участие в воровских разборках обвинение было предъявлено трем гражданам, а за поддержку деятельности воровского мира – 29. Еще 10 гражданам предъявили обвинения за обращение к ворам в законе.
Согласно законодательству Грузии, членство в воровском сообществе карается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет со штрафом или без него. А ворам в законе грозит от 9 до 15 лет со штрафом или без него.
Воры в законе ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе. В своем поведении воры традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" — сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.
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