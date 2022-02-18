https://sputnik-georgia.ru/20220218/chelovek-ozhivlyayuschiy-skazku-264548943.html

Человек, оживляющий сказку

Человек, оживляющий сказку

Удивительно тонкий мастер и его шедевральные куклы, которые для их создателя больше, чем просто куклы. Проект "Прогулки по Тифлису" рассказывает историю одного... 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T11:28+0400

2022-02-18T11:28+0400

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Тбилиси, может, без него и проживет, а вот он без Тбилиси не сможет. Он это знает точно. Пробовал, не получилось. Родившийся в селе Шулавери (регион Квемо Картли) и окончивший там школу, Армен Ованисян уехал получать высшее образование в Ереван. Учеба, студенчество, друзья, всего этого было в его жизни сполна. И перспективы открывались перед молодым художником тоже нешуточные в столице Армении. Но любовь к Грузии, как фантомная боль, время от времени давала о себе знать. В такие моменты он сбегал в свой маленький Тбилиси в центре Еревана, как он называет дом-музей Сергея Параджанова. И часами ходил по залам и окрестностям музея. Армен закончил университет и вернулся домой. Понял, что хочет заниматься куклами и приступил к своему делу жизни.Чтобы сказка не уснула…– Знаешь, кто был первым кукольником? – по-детски улыбаясь спрашивает меня Армен. – Первым кукольником был Бог, – вкрадчиво, будто посвящая в священную тайну, – объясняет он мне. – Бог вылепил нас – людей, и велел нам никогда не превращаться в чьи-либо куклы. Я начинал с создания коллекционных кукол. Они не двигались, и были, скорее, экспонатами для музея. Но я ведь еще и сказки пишу, ага, и стихи, – кивает Армен. – И в какой-то момент мне пришла идея оживить мои сказки.Кукольников у нас может быть и много, но такого как Армен, второго, точно не сыскать. И дело не в том, что он удивительно талантливый художник. А в том, что он еще и странствующий по селам художник.Раз в месяц, а может и два, он берет свой чемодан, в котором помещается весь его нехитрый театр и отправляется в села со спектаклями. Спектакли детишкам он показывает бесплатно. Едет туда, где дети не имеют никакого представления о том, что такое театр вообще.– Я все детство прождал, что к нам приедет театр. Но он так и не приехал. Поэтому я вырос и решил исправить это недоразумение. Ты бы видела, как они бегут со всех ног, когда узнают, что в деревню приехал театр! – лицо Армена озаряется улыбкой. – Как ожидают открытия чемодана, выхода из него кукол, спектакля! Дети, выросшие на кукольных спектаклях, совершенно другие дети. Они далеки от тех проблем, которые волнуют их сверстников. Их сердца наполнены иным. Ребенок может прийти в кукольный театр и получить от кукол ответы на те вопросы, на которые не могут ответить родители. Ко мне часто приходят и взрослые, прося, можно ли и им присутствовать на спектаклях. Для них это некий мост для попадания в детство. Я всегда советую взрослым – не делайте так, чтобы сказка внутри вас уснула. Взрослым сказка иногда бывает нужна не меньше, чем детям.Все кукольники – философы, Армен лишь добавляет к выведенной мной формуле – если они настоящие кукольники, потому что делать кукол сегодня модно и получается это, конечно, не у всех. А сказки он пишет, между прочим, не только для маленьких детей. В сказке для взрослых Армен пишет про то, насколько люди в современном мире зависят от вещей, предметов, материальных вещей. И о том, что люди часто забывают о том, что в жизни есть нечто более ценное.…Иногда приходится платить счастьемУ Андерсена есть сказка "Оловянный солдатик", в которой ночью, во время того, как все идут спать, куклы оживают и начинают жить своей жизнью.– Человек 30 спят вместе со мной, в моей комнате, остальные – в другой. Некоторые спрашивают, ты не боишься вместе с ними спать? – воодушевляется Армен. – У меня есть одна очень капризная девушка – жена рыбака. Если куклы шумят и не дают спать, то я знаю, что это она зачинщица, падает и увлекает за собой еще кого-нибудь. Я знаю, кто с кем дружит и кого с кем нужно ставить, чтобы не ругались, а мирно соседствовали. Я понимаю, со стороны это выглядит, как если бы я спятил.Кукла может быть выполнена идеально. Но в нее могут забыть вдохнуть жизнь. И она останется безжизненной. У каждой куклы свой характер. По словам кукольника, на его формирование оказывают влияние многие факторы. Сам художник, его природа, материалы, из которого он их делает. Поэтому Армен работает принципиально со старым материалом. Изучает историю каждого предмета. Кому он принадлежал, какова была судьба его владельца.Одни начинают проявлять характер во время создания. Вот, к слову, Пиросмани.– А что с ним не так?– Его кукла все никак не желала появляться на свет, пока. Кукла из сюрреалистического спектакля. Все остальные действующие лица – живые люди. Такая у меня задумка. Я очень люблю этого художника. И чувствую схожесть с ним, какую-то связь. После Параджанова он самый близкий мне творец. Невозможно объяснить почему так дорог тебе тот или иной гений. Ты чувствуешь связь свою с ним. Для меня еще близка Фрида, у меня есть ее кукла. Моя Фрида танцует танго. Есть персонажи, которых я особенно люблю. Еще мне очень интересен Ван Гог. И Параджанова, и Пиросмани, и Ван Гога объединяет внутренняя трагедия. Трагедия, в результате которой рождались на свет их гениальные произведения. Творческий человек жертвует личным счастьем, платит непомерно высокую цену за рождение гениального произведения. Мама, которая помогает мне, обшивает моих "детей", часто говорит – я не люблю твоих кукол. Все приходят, восхищаются ими. И только я вижу твои мучения. У меня часто не хватает инструментов, потому что делать марионеток крайне сложно – там все важно, учитывается материал, их вес, очень много нюансов.Армен создает кукол не только для собственных спектаклей, но и на заказ. И в процессе он разговаривает с ними, объясняет, что они должны расстаться. Иногда расстаться не получается. Так вышло с куклой великого режиссера Сергея Параджанова. Помимо самого маэстро, Армен создал еще несколько соседей по параджановскому двору. И вот вроде бы и заказ давно сдан, и деньги, вырученные за него, уже в кармане. Но Армен никак не мог успокоиться. Куклы не оставляли его, приходили к нему даже во сне. Дошло до того, что он вернул деньги и обратно взял кукол, и поставил телеспектакль.После паузы Армен продолжает:– А в каждую из них я кладу листочки бумаги с армянскими буквами. Вдруг я когда-нибудь стану богатым и смогу выкупить свои куклы.… И не расставаться с любимым городомКак-то раз Армен взял и сбежал в Тифлис. И так ему там понравилось, так комфортно он там себя почувствовал, что решил задержаться на какое-то время в этой эпохе – среди зурначей, бередящих сердце заунывными мелодиями, и духанщиков, заполняющих трактиры пестрым людом, карочохели, проплывающих на плоту по Куре, и кинто, разносящих на подносах снедь по улочкам Тифлиса. Среди всех тех, чьи образы наполняют этот древний и дивный город.Мой источник вдохновения – это старый Тбилиси. Раньше, когда я работал в Сололаки, я много ходил по строму району, заходил во дворы, сидел там, знал все эти подъезды, красивые входные двери. Я бывал в разных городах, но подпитываюсь энергией только от Тбилиси. Я не смогу творить в другом городе. Я поставил маленький спектакль про Саят Нова. Нашел старое радио – ну такое громоздкое из 50-х годов, снял из него внутренности и устроил там сцену. В нем и проходил спектакль про ашуга. Современные дети мало читают, больше сидят в Интернете. Откуда они могут получать информацию, знать кто такой Саят Нова. История, рассказанная через спектакль, послужит им если не стимулом к чтению книги, то хотя бы поводом полюбопытствовать о том, что из себя представляет история Тбилиси.Помимо спектаклей, с которыми Армен ездит по регионам, у него есть и кружки. Один – в Марнеули, где он обучает кукольному искусству грузинских и азербайджанских ребятишек, и второй – в Тбилиси, где тайнам сказочного ремесла внимают армянские и езидские дети. Такой вот интернационал. Армен сотрудничает с грузинским государственным кукольным театром, Театром движения, ставит телеспектакли и много чего другого. Нет у кукольника только одного – постоянного места, где он мог бы показывать свои чудесные спектакли. Так бывает: есть актеры, есть режиссер, и есть даже пьесы, а пространства, где игрались бы спектакли, нет. Поэтому чаще сказочные действа он разворачивает прямо на улицах Тбилиси, под открытым небом, где декорациями к спектаклям служат узкие и горбатые улицы, старые стены и налезающие друг на друга дома. Мои куклы рождаются в городе, который служит мне источником вдохновения. Так почему же они должны жить в Ереване?.. Разве то, что я делаю, это чисто армянская культура? Нет, это часть тбилисской культуры. Поэтому моя сказка должна жить в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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прогулки по тифлису, тбилиси, грузия, культура, аналитика, армения, франция, ереван, колумнисты