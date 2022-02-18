https://sputnik-georgia.ru/20220218/delo-o-gromkom-seks-skandale-v-tbilisi-podkhodit-k-kontsu-chto-izvestno-na-segodnya-264578623.html

Дело о громком секс-скандале в Тбилиси подходит к концу: что известно на сегодня

Дело о громком секс-скандале в Тбилиси подходит к концу: что известно на сегодня

В случае подтверждения вины бывшему депутату тбилисского сакребуло грозит от 6 до 9 лет лишения свободы 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T21:06+0400

2022-02-18T21:06+0400

2022-02-18T21:28+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В Тбилисском городском суде завершается рассмотрение дела об обвинении экс-депутата сакребуло (городского собрания) Тбилиси Илии Джишкариани в сексуальных домогательствах и избиении своей помощницы Тамты Тодадзе, приговор будет вынесен 4 марта.Согласно материалам следствия, 30 сентября 2019 года Джишкариани, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к Тодадзе на рабочем месте. Как утверждает женщина, депутат, услышав отказ в близости и увидев, как она начала снимать происходящее на телефон, избил ее, а телефон разбил.На предпоследнем заседании суда показания дал сам обвиняемый, который до приговора находится на свободе, выплатив залог в размере 10 тысяч лари."Я выпил 2 или 3 стакана. Застолье организовала Тодадзе. И так как мы все были за рулем, мы пили из маленьких стаканов, Тамта тоже пила, и выпила где-то чуть больше четверти литра", - рассказал Джишкариани.Секс-скандал в Тбилиси: омбудсмен призывает провести эффективное расследование >>По ее словам, он предложил Тодадзе отвезти ее домой, а она в ответ начала его оскорблять, а после стала крушить все в комнате."Она не контролировала себя, после зацепилась за шнур брошенного на пол принтера и растянулась на полу, я подошел, поднял ее, хотел успокоить, но она начала меня бить", - рассказал Джишкариани на суде.По его словам, он защищался от ее нападения, после чего она выбежала из офиса.Адвокат Джишкариани Мариам Кублашвили уверена в невиновности своего подзащитного, по ее словам, Тодадзе хотела повышения, но не смогла получить хорошей должности и после подстроила дело.Секс-скандал в Тбилиси: депутата горсовета отпустили под залог >>Сама Тодадзе утверждает, что Джишкариани соврал суду."Я сегодня услышала абсурд от Илии Джишкариани. Я сама дала показания, но в закрытом режиме, так как я очень эмоционально пережила случившееся и мне было трудно вспоминать все заново", - сказала Тодадзе.По ее словам, в деле есть много доказательств приставаний Джишкариани к ней, в том числе биологические следы на ее платье и доказательства физического насилия над ней.Уверена в вине Джишкариани и прокурор по делу Тамар Якобидзе.По ее словам Джишкариани изменил свои показания, когда узнал, что экспертиза нашла след его ДНК на платье девушки."У нас есть доказательства экспертиз, которые расходятся с показаниями Джишкариани, и мы представили их суду. В целом показания обвиняемого только укрепили нашу позицию", - сказала Якобидзе.В случае подтверждения вины бывшему депутату сакребуло грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд