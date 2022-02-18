https://sputnik-georgia.ru/20220218/devyatyy-sezon-shou-golosdeti-startuet-na-pervom-kanale-18-fevralya-264572119.html
Девятый сезон шоу "Голос.Дети" стартует на Первом канале 18 февраля
Девятый сезон шоу "Голос.Дети" стартует на Первом канале 18 февраля
На этот раз судить юные таланты будут Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко, он же Баста
2022-02-18T17:48+0400
2022-02-18T17:48+0400
2022-02-18T18:01+0400
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шоу "голос. дети"
российский шоу-бизнес
егор крид
полина гагарина
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Российский Первый канал покажет в своем эфире новый, девятый по счету сезон супершоу "Голос.Дети" 18 февраля, говорится в пресс-релизе Первого канала."Сегодня в эфире Первого стартует долгожданный новый сезон супершоу "Голос.Дети", - говорится в сообщении. Передача начнется в 21:30 по московскому времени."Юные исполнители со всей России и из-за рубежа, прошедшие сито предварительного отбора, выступят на "слепых прослушиваниях" перед наставниками команд – Егором Кридом, Полиной Гагариной и Василием Вакуленко (Бастой)", - завершается сообщение."Голос. Дети" — вокальное телевизионное шоу, выходящее на Первом канале с февраля по апрель по пятницам после программы "Время". Это российская адаптация нидерландского формата The Voice Kids. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
шоу "голос. дети", российский шоу-бизнес, егор крид, полина гагарина
Девятый сезон шоу "Голос.Дети" стартует на Первом канале 18 февраля
17:48 18.02.2022 (обновлено: 18:01 18.02.2022) Подписаться на
На этот раз судить юные таланты будут Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко, он же Баста
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik.
Российский Первый канал покажет в своем эфире новый, девятый по счету сезон супершоу "Голос.Дети" 18 февраля, говорится
в пресс-релизе Первого канала.
"Сегодня в эфире Первого стартует долгожданный новый сезон супершоу "Голос.Дети", - говорится в сообщении. Передача начнется в 21:30 по московскому времени.
"Юные исполнители со всей России и из-за рубежа, прошедшие сито предварительного отбора, выступят на "слепых прослушиваниях" перед наставниками команд – Егором Кридом, Полиной Гагариной и Василием Вакуленко (Бастой)", - завершается сообщение.
"Голос. Дети" — вокальное телевизионное шоу, выходящее на Первом канале с февраля по апрель по пятницам после программы "Время". Это российская адаптация нидерландского формата The Voice Kids.
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