Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220218/glava-mid-gretsii-zayavil-ob-ugroze-voyny-so-storony-turtsii-264574630.html
Глава МИД Греции заявил об угрозе войны со стороны Турции
Глава МИД Греции заявил об угрозе войны со стороны Турции
Министр обвинил Турцию в "продолжении агрессивного и дестабилизирующего поведения" 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T18:56+0400
2022-02-18T18:56+0400
в мире
греция
турция
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264574232_0:94:3269:1933_1920x0_80_0_0_d8a89fd593d0ab75ead334563453ef2a.jpg
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Турция находится в боевой готовности, есть угроза войны, заявил глава МИД Греции Никос Дендиас на брифинге в Москве.Он отметил, что "притязания Турции на некоторые спорные острова с Грецией являются предлогом для разного рода действий".Министр обвинил Турцию в "продолжении агрессивного и дестабилизирующего поведения"."Возможно, Турция использует тот факт, что внимание всех обращено в другую сторону, и выдвигает нереальные и незаконные требования в отношении суверенитета Греции", - считает глава внешнеполитического ведомства Греции.Турция перебрасывает танки к границе с Грецией &gt;&gt;Анкара в 1995 году во время ратификации конвенции UNCLOS греческим парламентом заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и станет casus belli, поводом для объявления войны.Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны.
греция
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264574232_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_3677d9d88347c169755f4563c8540d60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, греция, турция, политика, новости

Глава МИД Греции заявил об угрозе войны со стороны Турции

18:56 18.02.2022
© Press service MID RF / Перейти в фотобанкГлава МИД Греции Никос Дендиас
Глава МИД Греции Никос Дендиас - Sputnik Грузия, 1920, 18.02.2022
© Press service MID RF
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Министр обвинил Турцию в "продолжении агрессивного и дестабилизирующего поведения"
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Турция находится в боевой готовности, есть угроза войны, заявил глава МИД Греции Никос Дендиас на брифинге в Москве.

"Это единственная страна на планете, которая выступает за объявление войны против другой страны за то, что та (то есть Греция) выполняет свои обязательства, базируясь на Международном морском праве – на документе, подписанном 68 странами", - заявил Дендиас.

Он отметил, что "притязания Турции на некоторые спорные острова с Грецией являются предлогом для разного рода действий".
Министр обвинил Турцию в "продолжении агрессивного и дестабилизирующего поведения".
"Возможно, Турция использует тот факт, что внимание всех обращено в другую сторону, и выдвигает нереальные и незаконные требования в отношении суверенитета Греции", - считает глава внешнеполитического ведомства Греции.
Турция перебрасывает танки к границе с Грецией >>
Анкара в 1995 году во время ратификации конвенции UNCLOS греческим парламентом заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и станет casus belli, поводом для объявления войны.
Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала