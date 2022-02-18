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Глава МИД Греции заявил об угрозе войны со стороны Турции

Глава МИД Греции заявил об угрозе войны со стороны Турции

Министр обвинил Турцию в "продолжении агрессивного и дестабилизирующего поведения" 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T18:56+0400

2022-02-18T18:56+0400

2022-02-18T18:56+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Турция находится в боевой готовности, есть угроза войны, заявил глава МИД Греции Никос Дендиас на брифинге в Москве.Он отметил, что "притязания Турции на некоторые спорные острова с Грецией являются предлогом для разного рода действий".Министр обвинил Турцию в "продолжении агрессивного и дестабилизирующего поведения"."Возможно, Турция использует тот факт, что внимание всех обращено в другую сторону, и выдвигает нереальные и незаконные требования в отношении суверенитета Греции", - считает глава внешнеполитического ведомства Греции.Турция перебрасывает танки к границе с Грецией >>Анкара в 1995 году во время ратификации конвенции UNCLOS греческим парламентом заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и станет casus belli, поводом для объявления войны.Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны.

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