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Грузинский теннисист в шаге от защиты титула – Басилашвили вышел в финал в Дохе

Грузинский теннисист в шаге от защиты титула – Басилашвили вышел в финал в Дохе

В случае победы в Дохе Басилашвили сохранит 250 очков в рейтинге АТР и заработает почти 115 тысяч долларов призовых 18.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) вышел в финал турнира из серии АТР-250 в Дохе (Катар), действующим победителем которого он является.В полуфинале Басилашвили без особых проблем в двух партиях – 6:4, 6:2, обыграл француза Артура Риндеркнеха (61). Матч продолжался один час и 13 минут.Басилашвили прекрасно играл на приеме и сумел сделать в матче три брейка, при этом ни разу не отдав своей подачи. Более того, во второй партии француз выиграл всего пять (!) очков на подаче Басилашвили.В финале грузинский теннисист встретится с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Роберто Баутиста Агут (Испания). Примечательно, что если в решающий матч пробьется испанец, то мы станем свидетелями повторения прошлогоднего финала. Тогда Басилашвили обыграл Баутиста Агута в двух сетах 7:6, 6:2.В случае победы в Дохе Басилашвили сохранит 250 очков в рейтинге АТР и заработает почти 115 тысяч долларов призовых.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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