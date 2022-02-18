https://sputnik-georgia.ru/20220218/gruziya-na-nedele-mody-v-parizhe-kto-predstavit-stranu-na-glavnom-feshn-sobytii-sezona--264458227.html

Грузия на Неделе моды в Париже: кто представит страну на главном фэшн-событии сезона?

Грузия на Неделе моды в Париже: кто представит страну на главном фэшн-событии сезона?

Грузинский бренд Situationist, судя по всему, очень полюбился французской столице и не только ей 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T08:31+0400

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давид гиоргадзе

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузинский модный бренд Situationist уже в четвертый раз подряд будет представлен на Неделе моды в Париже.Неделя моды в Париже пройдет с 28 февраля по 8 марта 2022 года. На этот раз ожидается 45 подиумных показов, 37 физических шоу и 13 онлайн-презентаций. Всего в Парижской неделе моды примут участие 95 брендовSituationist представит свою коллекцию осень-зима 2022-2023 второго марта.Свою коллекцию 6 марта представит и всемирно известный дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия для бренда Balenciaga. Подробное расписание показов можно посмотреть по ссылке.Situationist впервые попал в официальный календарь одного из крупнейших и важнейших модных событий в 2020 году. Тогда дизайнер Ираклий Русадзе провел показ своей новой коллекции в рамках сезона весна/лето 2021 года. Во второй раз, когда бренд был представлен в Париже в 2021 году, дизайнер продемонстрировал коллекцию осень/зима.Бренд Situationist был создан дизайнерами Ираклием Русадзе и Давидом Гиоргадзе в 2015 году. Их творчество уже оценила знаменитая американская модель Белла Хадид, которая неоднократно выходила в свет в нарядах Situationist, а также Ким Кардашьян и другие.Тогда же Vogue посвятил грузинскому бренду обзор, в котором сравнил Situationist с духом эстетики Vetements Демны Гвасалия. В нем есть бунтарский дух, нотки авангарда и свободы. В настоящее время над разработкой новых моделей для Situationist продолжает работать Ираклий Русадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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