https://sputnik-georgia.ru/20220218/gruzovik-perevernulsya-na-yuge-gruzii--tonny-gudrona-okazalis-v-kure-264573898.html

Грузовик перевернулся на юге Грузии – тонны гудрона оказались в Куре

Грузовик перевернулся на юге Грузии – тонны гудрона оказались в Куре

Водитель автомобиля не смог справиться с управлением, и грузовик перевернулся 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T18:39+0400

2022-02-18T18:39+0400

2022-02-18T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузовой автомобиль перевернулся на дороге, связывающей Ахалцихе – Ахалкалаки, в результаты до 25 тонн гудрона разлилось на проезжую часть дороги, а часть оказалась в Куре.По информации департамента природоохранного надзора, водитель грузовика - гражданин Турции. Грузовик направлялся из Азербайджана в сторону Турции. Водитель автомобиля не смог справиться с управлением, и грузовик перевернулся. Состояние здоровья водителя стабильное.Как заявляют в департаменте природоохранного надзора, разлив гудрона вызвал загрязнение как земли, так и реки. Инспектора уже взяли образцы для лабораторного исследования.На основании результатов исследования, будет подсчитан ущерб, нанесенный окружающей среде, отмечено в сообщении департамента.Водителя грузовика оштрафовали в административном порядке. За загрязнение земли размер штрафа составляет от 500 до 800 лари, а за загрязнение воды от 200 до 300 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, национальное агентство охраны окружающей среды