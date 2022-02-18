https://sputnik-georgia.ru/20220218/itogi-peregovorov-putina-i-lukashenko-v-moskve---video-264580924.html
Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве - видео
Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве - видео
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. Подробнее о том, чем завершилась встреча - смотрите в... 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T23:17+0400
2022-02-18T23:17+0400
2022-02-18T23:19+0400
александр лукашенко
владимир путин
россия
беларусь
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264580851_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_9c6cf19336bd74f7033c6ae86646d7ec.jpg
Какие вопросы обсуждались на совместной встрече и о чем президенты двух стран договорились? Смотрите полную запись с итоговой пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко на канале Sputnik на русском.
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264580851_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_244bf7c3b224d6f5f5fbc40a002fe1e1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
александр лукашенко, владимир путин, россия, беларусь, видео, мультимедиа, видео
Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве - видео
23:17 18.02.2022 (обновлено: 23:19 18.02.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. Подробнее о том, чем завершилась встреча - смотрите в видео
Какие вопросы обсуждались на совместной встрече и о чем президенты двух стран договорились? Смотрите полную запись с итоговой пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко на канале Sputnik на русском
.