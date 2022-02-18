https://sputnik-georgia.ru/20220218/itogi-peregovorov-putina-i-lukashenko-v-moskve---video-264580924.html

Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве - видео

Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве - видео

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. Подробнее о том, чем завершилась встреча - смотрите в... 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T23:17+0400

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александр лукашенко

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Какие вопросы обсуждались на совместной встрече и о чем президенты двух стран договорились? Смотрите полную запись с итоговой пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко на канале Sputnik на русском.

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александр лукашенко, владимир путин, россия, беларусь, видео, мультимедиа, видео