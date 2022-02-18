https://sputnik-georgia.ru/20220218/mini-mama-ember-kherd-umilila-set-redkim-kadrom-dochki--264565326.html

Мини мама: Эмбер Херд умилила Сеть редким кадром дочки

Мини мама: Эмбер Херд умилила Сеть редким кадром дочки

Бывшая жена Джонни Деппа опубликовала трогательную фотографию подросшей наследницы от суррогатной матери

2022-02-18T15:59+0400

2022-02-18T15:59+0400

2022-02-18T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Американская актриса Эмбер Херд умилила поклонников новой фотографией своей дочери – девочка подрастает копией своей знаменитой мамы. После скандального развода с Джонни Деппом Херд научилась скрывать свою личную жизнь от глаз публики. Вот почему новость о том, что у актрисы родилась дочь от суррогатной матери, очень удивила общественность в 2021 году. Сейчас звезда уже не скрывает того, что ушла в материнство, но до сих пор редко показывает дочь. Однако на днях Херд сделала исключение из правил и опубликовала снимок с подросшей девочкой. Херд не стала показывать лицо крохи, но дала понять, что дочь похожа на нее саму. "Мини я", – подписала снимок актриса и растрогала всех подписчиков в Инстаграм. За пару часов фотография набрала десятки тысяч лайков, но вот возможность комментировать кадр получили лишь близкие люди Эмбер. Поклонники предположили, что это связано с судебным разбирательством с Деппом. Ходят слухи, что Верховный суд хочет проверить, действительно ли Херд потратила все перечисленные экс-супругом деньги на благотворительность. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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эмбер херд, джонни депп, шоу-бизнес, зарубежные звезды