https://sputnik-georgia.ru/20220218/natsbank-gruzii-prodolzhaet-povyshat-uroven-zaschity-prav-potrebiteley-264545129.html

Нацбанк Грузии продолжает повышать уровень защиты прав потребителей

Нацбанк Грузии продолжает повышать уровень защиты прав потребителей

Финансовая организация обязана вести записи общения с клиентами и контактными лицами, и хранить их в течение двух месяцев 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T09:01+0400

2022-02-18T09:01+0400

2022-02-18T09:01+0400

грузия

новости

экономика

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251654822_0:50:3000:1738_1920x0_80_0_0_c852bddd33854c2f94dc84d94a2453ee.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии утвердил Кодекс этики заимствования финансовыми организациями и изменения в правилах защиты прав потребителей при предоставлении услуг банками, говорится в сообщении регулятора.По информации Нацбанка, Кодекс этики основан на требованиях развитых экономик и передовом международном опыте, который учитывает специфику местного финансового сектора и важные проблемы, выявленные потребителями.Кодекс регулирует обязательства финансовой организации перед клиентом в процессе получения кредита:Также, по решению Нацбанка, финансовые учреждения должны стандартизировать допущения, необходимые для расчета эффективной процентной ставки по депозитам до запроса на кредит, что позволит легко сравнивать различные продукты и повысить прозрачность различных схем процентных ставок.Кроме того, установлены дополнительные требования к расчету эффективной процентной ставки по кредитам, обеспеченным движимым имуществом, что поможет лучше соответствовать требованиям к процентным ставкам, установленным Гражданским кодексом Грузии.Нацбанк решил защитить права потребителей >>Для обеспечения прозрачности пользователи смогут получать информацию о собственных средствах и сумме овердрафта отдельно в банкомате, что позволит им более четко видеть, какая часть лимита овердрафта им доступна, и, таким образом, поможет им принять взвешенное решение об использовании лимита. Кроме того, при использовании лимита овердрафта финансовое учреждение должно будет уведомить об этом клиента в коротком текстовом сообщении, что повысит его осведомленность.Информация о образцах и важных условиях кредитных и депозитных договоров будет размещена на сайтах финансовых организаций. Кроме того, в интернет-банкинге будут доступны кредитные и депозитные договоры с финансовым учреждением и существенные условия договора, включая информацию об эффективных процентных ставках и т. д.Основные требования по изменению правил защиты прав потребителей вступят в силу с 1 марта 2022 года, а обязанность по ведению учета общения с клиентами и контактными лицами вступит в силу не позднее 1 июня. Кроме того, с 1 апреля 2022 года в интернет-банке будут доступны кредитные и депозитные договоры, уже заключенные с финансовыми организациями.Как отмечено в сообщении, одной из важных задач Национального банка Грузии является защита прав потребителей в финансовом секторе. В связи с этим регулятор постоянно совершенствует существующие практики с целью приведения их в соответствие с передовой международной практикой и учета существующих вызовов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, национальный банк грузии