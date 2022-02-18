Нацбанк Грузии продолжает повышать уровень защиты прав потребителей
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБанковские терминалы быстрой оплаты
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Финансовая организация обязана вести записи общения с клиентами и контактными лицами, и хранить их в течение двух месяцев
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии утвердил Кодекс этики заимствования финансовыми организациями и изменения в правилах защиты прав потребителей при предоставлении услуг банками, говорится в сообщении регулятора.
По информации Нацбанка, Кодекс этики основан на требованиях развитых экономик и передовом международном опыте, который учитывает специфику местного финансового сектора и важные проблемы, выявленные потребителями.
Введение в действие Кодекса будет способствовать максимальной защите прав и интересов потребителей, и поможет банкам укрепить репутацию надежного партнера, обеспечить то, чтобы финансовые организации строили деловые отношения на принципах добросовестности, прозрачности и справедливости, говорится в сообщении Нацбанка.
Кодекс регулирует обязательства финансовой организации перед клиентом в процессе получения кредита:
Определена обязанность предоставлять потребителю достоверную информацию, соблюдать этические и моральные нормы, общаться в деловой и вежливой форме. В частности, при работе с клиентами и контактными лицами финансовая организация не должна предоставлять такому лицу вводящую в заблуждение или неверную информацию;
Установлено правило общения с клиентами и контактными лицами, которое включает в себя форму общения, время и перечень информации, которую необходимо предоставить или запросить. В частности, обращение к контактному лицу будет возможно только в случаях, предусмотренных действующим договором, а обращение к связанным третьим лицам возможно только для определения местонахождения заемщика;
Соответственно, предоставление информации об ответственности клиента третьей стороне не допускается. Вместе с тем связаться с указанными лицами будет возможно только в период с 20:00 до 21:00. При этом контактное лицо вправе потребовать от финансовой организации прекратить с ним общение;
Финансовая организация обязана вести учет записей общения с клиентами и контактными лицами и хранить их в течение двух месяцев;
Передача кредитного портфеля, за некоторыми исключениями, будет разрешено только лицам, находящимся под надзором Национального банка Грузии. Однако, если кредитный портфель находится под управлением другого лица, ответственность за выполнение Кодекса будет нести лицо, находящееся под надзором Национального банка Грузии.
Также, по решению Нацбанка, финансовые учреждения должны стандартизировать допущения, необходимые для расчета эффективной процентной ставки по депозитам до запроса на кредит, что позволит легко сравнивать различные продукты и повысить прозрачность различных схем процентных ставок.
Кроме того, установлены дополнительные требования к расчету эффективной процентной ставки по кредитам, обеспеченным движимым имуществом, что поможет лучше соответствовать требованиям к процентным ставкам, установленным Гражданским кодексом Грузии.
Для обеспечения прозрачности пользователи смогут получать информацию о собственных средствах и сумме овердрафта отдельно в банкомате, что позволит им более четко видеть, какая часть лимита овердрафта им доступна, и, таким образом, поможет им принять взвешенное решение об использовании лимита. Кроме того, при использовании лимита овердрафта финансовое учреждение должно будет уведомить об этом клиента в коротком текстовом сообщении, что повысит его осведомленность.
Информация о образцах и важных условиях кредитных и депозитных договоров будет размещена на сайтах финансовых организаций. Кроме того, в интернет-банкинге будут доступны кредитные и депозитные договоры с финансовым учреждением и существенные условия договора, включая информацию об эффективных процентных ставках и т. д.
Основные требования по изменению правил защиты прав потребителей вступят в силу с 1 марта 2022 года, а обязанность по ведению учета общения с клиентами и контактными лицами вступит в силу не позднее 1 июня. Кроме того, с 1 апреля 2022 года в интернет-банке будут доступны кредитные и депозитные договоры, уже заключенные с финансовыми организациями.
Как отмечено в сообщении, одной из важных задач Национального банка Грузии является защита прав потребителей в финансовом секторе. В связи с этим регулятор постоянно совершенствует существующие практики с целью приведения их в соответствие с передовой международной практикой и учета существующих вызовов.
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