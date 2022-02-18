https://sputnik-georgia.ru/20220218/prokuratura-rasskazala-o-borbe-s-narkotorgovley-v-gruzii-264579919.html
Прокуратура рассказала о борьбе с наркоторговлей в Грузии
Прокуратура рассказала о борьбе с наркоторговлей в Грузии
Только в 2021 году следственные органы возбудили 3,8 тысяч уголовных дел по преступлениям связанные с наркотиками 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T22:31+0400
2022-02-18T22:31+0400
2022-02-18T22:31+0400
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новости
происшествия
наркопреступления в грузии
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В 2021 году за продажу наркотиков обвинения были предъявлены 141 человеку, говорится в ежегодном отчете Генеральной прокуратуры за прошлый год.По данным Генпрокуратуры все задержанные за продажу наркотиков в стране в 2021 году находятся в тюрьме в ожидании приговора.Преступления, связанные с наркотиками одни из самых распространенных в Грузии. Только в 2021 году следственные органы возбудили 3,8 тысяч уголовных дел, из которых раскрыто 89%.На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока, через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания — вплоть до бессрочного заключения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, наркопреступления в грузии, генеральная прокуратура грузии
Прокуратура рассказала о борьбе с наркоторговлей в Грузии
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Только в 2021 году следственные органы возбудили 3,8 тысяч уголовных дел по преступлениям связанные с наркотиками
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В 2021 году за продажу наркотиков обвинения были предъявлены 141 человеку, говорится в ежегодном отчете Генеральной прокуратуры за прошлый год.
По данным Генпрокуратуры все задержанные за продажу наркотиков в стране в 2021 году находятся в тюрьме в ожидании приговора.
Преступления, связанные с наркотиками одни из самых распространенных в Грузии. Только в 2021 году следственные органы возбудили 3,8 тысяч уголовных дел, из которых раскрыто 89%.
На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока, через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".
Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания — вплоть до бессрочного заключения.
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