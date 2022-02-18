https://sputnik-georgia.ru/20220218/prokuratura-rasskazala-o-borbe-s-narkotorgovley-v-gruzii-264579919.html

Прокуратура рассказала о борьбе с наркоторговлей в Грузии

Прокуратура рассказала о борьбе с наркоторговлей в Грузии

Только в 2021 году следственные органы возбудили 3,8 тысяч уголовных дел по преступлениям связанные с наркотиками 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T22:31+0400

2022-02-18T22:31+0400

2022-02-18T22:31+0400

грузия

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происшествия

наркопреступления в грузии

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В 2021 году за продажу наркотиков обвинения были предъявлены 141 человеку, говорится в ежегодном отчете Генеральной прокуратуры за прошлый год.По данным Генпрокуратуры все задержанные за продажу наркотиков в стране в 2021 году находятся в тюрьме в ожидании приговора.Преступления, связанные с наркотиками одни из самых распространенных в Грузии. Только в 2021 году следственные органы возбудили 3,8 тысяч уголовных дел, из которых раскрыто 89%.На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока, через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания — вплоть до бессрочного заключения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, наркопреступления в грузии, генеральная прокуратура грузии