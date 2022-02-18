https://sputnik-georgia.ru/20220218/pyatnitsa-pora-otdykhat-kuda-poyti-v-tbilisi-18-20-fevralya-264521301.html

Пятница, пора отдыхать! Куда пойти в Тбилиси 18-20 февраля

Пятница, пора отдыхать! Куда пойти в Тбилиси 18-20 февраля

Вздохните полной грудью, расслабьтесь, подумайте о хорошем… К примеру, о том, что сегодня любимый день недели – пятница. А это значит, что пришло время отдыха... 18.02.2022, Sputnik Грузия

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Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных мероприятий, которые пройдут в столице в эти выходные.Увидеть синтез современного и старогоКогда: 18 февраля, 20:00Где: Театр Королевского квартала (ул. Абесадзе, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1085887648914907/?active_tab=discussionТбилисский современный балет Георгия Алексидзе готовит интересную премьеру спектакля "THE BACH PROJECT 1" – в постановке музыка Баха прозвучит вживую в сочетании с современной электронной музыкой. В спектакле использованы сюиты Баха для виолончели, которые исполнит виолончелист Маттиа Заппа из Швейцарии. А за электронную музыку будет отвечать Ника Мачаидзе.Насладиться живой музыкойКогда: 18-19 февраля, 20:00Где: Imperi (ул. Гогебашвили, 46б)Подробнее: https://www.facebook.com/events/938533253467281/?active_tab=discussionЧто может быть лучше, чем вечер пятницы, проведенный в приятной компании и в живом музыкальном сопровождении? К тому же, играть будут на аккордеоне и скрипке. Сочетание необычное, не так ли? Поэтому пойти, однозначно, стоит.Покататься на велосипедеКогда: 19 февраля, 12:40Где: старт у скульптуры велосипеда на пл. РеспубликиПодробнее: https://www.facebook.com/events/4761936160526687/?active_tab=discussionАктивное времяпрепровождения – отличный способ, чтобы отдохнуть, провести уикенд полезно и интересно. Если вы умеете кататься на велосипеде, то смело присоединяйтесь к шествию велосипедов в Тбилиси.Послушать классикуКогда: 20 февраля, 19:30Где: Центр им. Кахидзе (пр. Агмашенебели, 125а)Подробнее: https://www.facebook.com/events/663349564806601/?active_tab=discussionТбилисский музыкально-культурный центр им. Кахидзе приглашает гостей на концерт симфонической музыки. Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит Симфонию Моцарта и концерты для фагота и валторны с симфоническим оркестром.Приготовить пиццу с детьмиКогда: 19 февраля, 15:00Где: tamashobana (ул. Ахвледиани, 13)Подробнее: https://www.facebook.com/events/635069074381200/?active_tab=discussionСпециально для юных поваров мы предлагаем мастер-класс по приготовлению пиццы, где дети могут сами приготовить пиццу на свой вкус. Пока пицца будет печься, аниматоры поиграют с детьми в настольные игры. Зарегистрироваться необходимо заранее.Долой стресс, да здравствует музыка!Когда: 19 февраля, 15:00Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/288173599909400/?active_tab=discussionПохоже, это самый музыкальный уикенд за последнее время. Разве это плохо? Конечно же, нет! Предлагаем отправиться на драм-терапию. В современном мире человек накапливает стресс отовсюду и нужно от него высвобождаться. А драм-терапия – это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Пойти на мастер-класс для взрослыхКогда: 19 февраля, 14:00Где: Brotplatz (ул. Иерусалимская улица, 1)Подробнее: https://www.facebook.com/events/996474261077064/?active_tab=aboutМастер-класс по приготовлению вкусностей мы нашли и для взрослых. Там вы сможете научиться готовить мегрельский хачапури, хинкали по традиционным и современным рецептам. Как бонус, гости смогут дегустировать вино и чачу в неограниченном количестве. После приготовления будет устроен ужин, где вы сможете испробовать блюда, приготовленные шефом ресторана.Поиграть в мафию на английскомКогда: 20 января, 15:00Где: Beka's School (пр. Чавчавадзе, 44)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1095102697939969/?active_tab=discussionХорошая возможность попрактиковать свой английский и весело провести время за игрой в мафию. Да-да, игра проходит на английском языке. В этом вся фишка. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, не переживайте – вам будут помогать с переводом.Пойти на грузинский стенд-апКогда: 18 февраля, 21:00Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2174296859392227?ref=newsfeedПосетите еженедельный открытый микрофон, где комики представляют свой материал. Это отличная возможность стать свидетелем рождения нового таланта, ведь многие стендаперы так и начинают. Или попробуйте свои силы сами! Открытые микрофоны бесплатны как для посещения, так и для участия. Места лучше бронировать заранее.Что в театре?18-19 февраля в Грибоедовском театре – "Ночь Гельвера"18 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"19-20 февраля в Театре кукол – "Что сотворила колыбельная?"19 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"19 февраля в Театре Руставели – "Мария Каллас. Урок"19 февраля в Свободном театре – "Когда сильно соскучишься по мне"19 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Суматоха из ничего"19-20 февраля в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"20 февраля в Грибоедовском театре – "Аленький цветочек"20 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"20 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"20 февраля в Свободном театре – "Ричард III".Что посмотреть в кино?"Аллея кошмаров" (криминал, триллер)"Падение Луны" (научная фантастика, боевик)"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)"Параллельные матери" (драма)"Все прошло хорошо" (драма)"Крик" (ужасы, триллер, детектив)"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Четвертый Брайтон" (драма)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Код 355" (боевик, триллер).Мультфильмы:"Мы – монстры 2" (комедия)"Энканто" (фентези, мюзикл)"Зверополис 2" (комедия, приключения).ЖЕЛАЕМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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