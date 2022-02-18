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Пятница, пора отдыхать! Куда пойти в Тбилиси 18-20 февраля
Пятница, пора отдыхать! Куда пойти в Тбилиси 18-20 февраля
Вздохните полной грудью, расслабьтесь, подумайте о хорошем… К примеру, о том, что сегодня любимый день недели – пятница. А это значит, что пришло время отдыха... 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T12:01+0400
2022-02-18T12:01+0400
уикенд по-тбилисски
тбилиси
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куда сходить в тбилиси в выходные
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Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных мероприятий, которые пройдут в столице в эти выходные.Увидеть синтез современного и старогоКогда: 18 февраля, 20:00Где: Театр Королевского квартала (ул. Абесадзе, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1085887648914907/?active_tab=discussionТбилисский современный балет Георгия Алексидзе готовит интересную премьеру спектакля "THE BACH PROJECT 1" – в постановке музыка Баха прозвучит вживую в сочетании с современной электронной музыкой. В спектакле использованы сюиты Баха для виолончели, которые исполнит виолончелист Маттиа Заппа из Швейцарии. А за электронную музыку будет отвечать Ника Мачаидзе.Насладиться живой музыкойКогда: 18-19 февраля, 20:00Где: Imperi (ул. Гогебашвили, 46б)Подробнее: https://www.facebook.com/events/938533253467281/?active_tab=discussionЧто может быть лучше, чем вечер пятницы, проведенный в приятной компании и в живом музыкальном сопровождении? К тому же, играть будут на аккордеоне и скрипке. Сочетание необычное, не так ли? Поэтому пойти, однозначно, стоит.Покататься на велосипедеКогда: 19 февраля, 12:40Где: старт у скульптуры велосипеда на пл. РеспубликиПодробнее: https://www.facebook.com/events/4761936160526687/?active_tab=discussionАктивное времяпрепровождения – отличный способ, чтобы отдохнуть, провести уикенд полезно и интересно. Если вы умеете кататься на велосипеде, то смело присоединяйтесь к шествию велосипедов в Тбилиси.Послушать классикуКогда: 20 февраля, 19:30Где: Центр им. Кахидзе (пр. Агмашенебели, 125а)Подробнее: https://www.facebook.com/events/663349564806601/?active_tab=discussionТбилисский музыкально-культурный центр им. Кахидзе приглашает гостей на концерт симфонической музыки. Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит Симфонию Моцарта и концерты для фагота и валторны с симфоническим оркестром.Приготовить пиццу с детьмиКогда: 19 февраля, 15:00Где: tamashobana (ул. Ахвледиани, 13)Подробнее: https://www.facebook.com/events/635069074381200/?active_tab=discussionСпециально для юных поваров мы предлагаем мастер-класс по приготовлению пиццы, где дети могут сами приготовить пиццу на свой вкус. Пока пицца будет печься, аниматоры поиграют с детьми в настольные игры. Зарегистрироваться необходимо заранее.Долой стресс, да здравствует музыка!Когда: 19 февраля, 15:00Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/288173599909400/?active_tab=discussionПохоже, это самый музыкальный уикенд за последнее время. Разве это плохо? Конечно же, нет! Предлагаем отправиться на драм-терапию. В современном мире человек накапливает стресс отовсюду и нужно от него высвобождаться. А драм-терапия – это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Пойти на мастер-класс для взрослыхКогда: 19 февраля, 14:00Где: Brotplatz (ул. Иерусалимская улица, 1)Подробнее: https://www.facebook.com/events/996474261077064/?active_tab=aboutМастер-класс по приготовлению вкусностей мы нашли и для взрослых. Там вы сможете научиться готовить мегрельский хачапури, хинкали по традиционным и современным рецептам. Как бонус, гости смогут дегустировать вино и чачу в неограниченном количестве. После приготовления будет устроен ужин, где вы сможете испробовать блюда, приготовленные шефом ресторана.Поиграть в мафию на английскомКогда: 20 января, 15:00Где: Beka's School (пр. Чавчавадзе, 44)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1095102697939969/?active_tab=discussionХорошая возможность попрактиковать свой английский и весело провести время за игрой в мафию. Да-да, игра проходит на английском языке. В этом вся фишка. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, не переживайте – вам будут помогать с переводом.Пойти на грузинский стенд-апКогда: 18 февраля, 21:00Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2174296859392227?ref=newsfeedПосетите еженедельный открытый микрофон, где комики представляют свой материал. Это отличная возможность стать свидетелем рождения нового таланта, ведь многие стендаперы так и начинают. Или попробуйте свои силы сами! Открытые микрофоны бесплатны как для посещения, так и для участия. Места лучше бронировать заранее.Что в театре?18-19 февраля в Грибоедовском театре – "Ночь Гельвера"18 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"19-20 февраля в Театре кукол – "Что сотворила колыбельная?"19 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"19 февраля в Театре Руставели – "Мария Каллас. Урок"19 февраля в Свободном театре – "Когда сильно соскучишься по мне"19 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Суматоха из ничего"19-20 февраля в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"20 февраля в Грибоедовском театре – "Аленький цветочек"20 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"20 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"20 февраля в Свободном театре – "Ричард III".Что посмотреть в кино?"Аллея кошмаров" (криминал, триллер)"Падение Луны" (научная фантастика, боевик)"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)"Параллельные матери" (драма)"Все прошло хорошо" (драма)"Крик" (ужасы, триллер, детектив)"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Четвертый Брайтон" (драма)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Код 355" (боевик, триллер).Мультфильмы:"Мы – монстры 2" (комедия)"Энканто" (фентези, мюзикл)"Зверополис 2" (комедия, приключения).ЖЕЛАЕМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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уикенд по-тбилисски, тбилиси, туризм в грузии, грузия, общество, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные

Пятница, пора отдыхать! Куда пойти в Тбилиси 18-20 февраля

12:01 18.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилиси. Кафе и рестораны на Мейдане и улице Шардена в туристическом центре столицы Грузии
Тбилиси. Кафе и рестораны на Мейдане и улице Шардена в туристическом центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вздохните полной грудью, расслабьтесь, подумайте о хорошем… К примеру, о том, что сегодня любимый день недели – пятница. А это значит, что пришло время отдыха, релакса, развлечений и полного отрыва
Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных мероприятий, которые пройдут в столице в эти выходные.

Увидеть синтез современного и старого

© photo: Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary Ballet / FBТбилисский современный балет имени Георгия Алексидзе приглашает увидеть постановку "Метаморфозы"
Тбилисский современный балет имени Георгия Алексидзе приглашает увидеть постановку Метаморфозы - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Тбилисский современный балет имени Георгия Алексидзе приглашает увидеть постановку "Метаморфозы"
© photo: Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary Ballet / FB
Когда: 18 февраля, 20:00
Где: Театр Королевского квартала (ул. Абесадзе, 8)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1085887648914907/?active_tab=discussion
Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе готовит интересную премьеру спектакля "THE BACH PROJECT 1" – в постановке музыка Баха прозвучит вживую в сочетании с современной электронной музыкой. В спектакле использованы сюиты Баха для виолончели, которые исполнит виолончелист Маттиа Заппа из Швейцарии. А за электронную музыку будет отвечать Ника Мачаидзе.

Насладиться живой музыкой

© Sputnik / Alexander ImedashviliПожилой уличный музыкант с аккордеоном на одной из тбилисских улиц
Пожилой уличный музыкант с аккордеоном на одной из тбилисских улиц - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Пожилой уличный музыкант с аккордеоном на одной из тбилисских улиц
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 18-19 февраля, 20:00
Где: Imperi (ул. Гогебашвили, 46б)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/938533253467281/?active_tab=discussion
Что может быть лучше, чем вечер пятницы, проведенный в приятной компании и в живом музыкальном сопровождении? К тому же, играть будут на аккордеоне и скрипке. Сочетание необычное, не так ли? Поэтому пойти, однозначно, стоит.

Покататься на велосипеде

© photo: Sputnik / Jordi Boychareu / Перейти в фотобанкАкции протеста в Испании
Акции протеста в Испании - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Акции протеста в Испании
© photo: Sputnik / Jordi Boychareu
/
Перейти в фотобанк
Когда: 19 февраля, 12:40
Где: старт у скульптуры велосипеда на пл. Республики
Подробнее: https://www.facebook.com/events/4761936160526687/?active_tab=discussion
Активное времяпрепровождения – отличный способ, чтобы отдохнуть, провести уикенд полезно и интересно. Если вы умеете кататься на велосипеде, то смело присоединяйтесь к шествию велосипедов в Тбилиси.

Послушать классику

© courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе
Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе
© courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"
Когда: 20 февраля, 19:30
Где: Центр им. Кахидзе (пр. Агмашенебели, 125а)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/663349564806601/?active_tab=discussion
Тбилисский музыкально-культурный центр им. Кахидзе приглашает гостей на концерт симфонической музыки. Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит Симфонию Моцарта и концерты для фагота и валторны с симфоническим оркестром.

Приготовить пиццу с детьми

© Pixabay / Flickr / FabianПицца
Пицца - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Пицца
© Pixabay / Flickr / Fabian
Когда: 19 февраля, 15:00
Где: tamashobana (ул. Ахвледиани, 13)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/635069074381200/?active_tab=discussion
Специально для юных поваров мы предлагаем мастер-класс по приготовлению пиццы, где дети могут сами приготовить пиццу на свой вкус. Пока пицца будет печься, аниматоры поиграют с детьми в настольные игры. Зарегистрироваться необходимо заранее.

Долой стресс, да здравствует музыка!

© photo: Tamashobana / FBДрамтерапия
Драмтерапия - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Драмтерапия
© photo: Tamashobana / FB
Когда: 19 февраля, 15:00
Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/288173599909400/?active_tab=discussion
Похоже, это самый музыкальный уикенд за последнее время. Разве это плохо? Конечно же, нет! Предлагаем отправиться на драм-терапию. В современном мире человек накапливает стресс отовсюду и нужно от него высвобождаться. А драм-терапия – это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.

Пойти на мастер-класс для взрослых

© Sputnik / Alexander ImedashviliХинкали
Хинкали - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Хинкали
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 19 февраля, 14:00
Где: Brotplatz (ул. Иерусалимская улица, 1)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/996474261077064/?active_tab=about
Мастер-класс по приготовлению вкусностей мы нашли и для взрослых. Там вы сможете научиться готовить мегрельский хачапури, хинкали по традиционным и современным рецептам. Как бонус, гости смогут дегустировать вино и чачу в неограниченном количестве. После приготовления будет устроен ужин, где вы сможете испробовать блюда, приготовленные шефом ресторана.

Поиграть в мафию на английском

© Photo: XXI Century / FBИгра "Мафия"
Игра Мафия - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Игра "Мафия"
© Photo: XXI Century / FB
Когда: 20 января, 15:00
Где: Beka's School (пр. Чавчавадзе, 44)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1095102697939969/?active_tab=discussion
Хорошая возможность попрактиковать свой английский и весело провести время за игрой в мафию. Да-да, игра проходит на английском языке. В этом вся фишка. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, не переживайте – вам будут помогать с переводом.

Пойти на грузинский стенд-ап

© photo: Stand Up Tbilisi / FBStand Up Tbilisi
Stand Up Tbilisi - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Stand Up Tbilisi
© photo: Stand Up Tbilisi / FB
Когда: 18 февраля, 21:00
Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/2174296859392227?ref=newsfeed
Посетите еженедельный открытый микрофон, где комики представляют свой материал. Это отличная возможность стать свидетелем рождения нового таланта, ведь многие стендаперы так и начинают. Или попробуйте свои силы сами! Открытые микрофоны бесплатны как для посещения, так и для участия. Места лучше бронировать заранее.

Что в театре?

18-19 февраля в Грибоедовском театре – "Ночь Гельвера"
18 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"
19-20 февраля в Театре кукол – "Что сотворила колыбельная?"
19 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
© Courtesy of Nodar Dumbadze Professional State Youth TheatreCпектакль "Дон Сезар де Базан" на сцене ТЮЗа в Тбилиси
Cпектакль Дон Сезар де Базан на сцене ТЮЗа в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Cпектакль "Дон Сезар де Базан" на сцене ТЮЗа в Тбилиси
© Courtesy of Nodar Dumbadze Professional State Youth Theatre
19 февраля в Театре Руставели – "Мария Каллас. Урок"
19 февраля в Свободном театре – "Когда сильно соскучишься по мне"
19 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Суматоха из ничего"
19-20 февраля в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"
© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama TheatreСпектакль "Аленький цветочек" на сцене Театра им. А. С. Грибоедова
Спектакль Аленький цветочек на сцене Театра им. А. С. Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Спектакль "Аленький цветочек" на сцене Театра им. А. С. Грибоедова
© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama Theatre
20 февраля в Грибоедовском театре – "Аленький цветочек"
20 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"
20 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"
20 февраля в Свободном театре – "Ричард III".

Что посмотреть в кино?

"Аллея кошмаров" (криминал, триллер)
"Падение Луны" (научная фантастика, боевик)
"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)
"Параллельные матери" (драма)
"Все прошло хорошо" (драма)
"Крик" (ужасы, триллер, детектив)
"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)
"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Четвертый Брайтон" (драма)
"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Код 355" (боевик, триллер).

Мультфильмы:

"Мы – монстры 2" (комедия)
"Энканто" (фентези, мюзикл)
"Зверополис 2" (комедия, приключения).
ЖЕЛАЕМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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