Пятница, пора отдыхать! Куда пойти в Тбилиси 18-20 февраля
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилиси. Кафе и рестораны на Мейдане и улице Шардена в туристическом центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Вздохните полной грудью, расслабьтесь, подумайте о хорошем… К примеру, о том, что сегодня любимый день недели – пятница. А это значит, что пришло время отдыха, релакса, развлечений и полного отрыва
Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных мероприятий, которые пройдут в столице в эти выходные.
Увидеть синтез современного и старого
© photo: Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary Ballet / FBТбилисский современный балет имени Георгия Алексидзе приглашает увидеть постановку "Метаморфозы"
Тбилисский современный балет имени Георгия Алексидзе приглашает увидеть постановку "Метаморфозы"
Когда: 18 февраля, 20:00
Где: Театр Королевского квартала (ул. Абесадзе, 8)
Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе готовит интересную премьеру спектакля "THE BACH PROJECT 1" – в постановке музыка Баха прозвучит вживую в сочетании с современной электронной музыкой. В спектакле использованы сюиты Баха для виолончели, которые исполнит виолончелист Маттиа Заппа из Швейцарии. А за электронную музыку будет отвечать Ника Мачаидзе.
Насладиться живой музыкой
Пожилой уличный музыкант с аккордеоном на одной из тбилисских улиц
Когда: 18-19 февраля, 20:00
Где: Imperi (ул. Гогебашвили, 46б)
Что может быть лучше, чем вечер пятницы, проведенный в приятной компании и в живом музыкальном сопровождении? К тому же, играть будут на аккордеоне и скрипке. Сочетание необычное, не так ли? Поэтому пойти, однозначно, стоит.
Покататься на велосипеде
Акции протеста в Испании
© photo: Sputnik / Jordi Boychareu/
Когда: 19 февраля, 12:40
Где: старт у скульптуры велосипеда на пл. Республики
Активное времяпрепровождения – отличный способ, чтобы отдохнуть, провести уикенд полезно и интересно. Если вы умеете кататься на велосипеде, то смело присоединяйтесь к шествию велосипедов в Тбилиси.
Послушать классику
© courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе
Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе
© courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"
Когда: 20 февраля, 19:30
Где: Центр им. Кахидзе (пр. Агмашенебели, 125а)
Тбилисский музыкально-культурный центр им. Кахидзе приглашает гостей на концерт симфонической музыки. Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит Симфонию Моцарта и концерты для фагота и валторны с симфоническим оркестром.
Приготовить пиццу с детьми
Когда: 19 февраля, 15:00
Где: tamashobana (ул. Ахвледиани, 13)
Специально для юных поваров мы предлагаем мастер-класс по приготовлению пиццы, где дети могут сами приготовить пиццу на свой вкус. Пока пицца будет печься, аниматоры поиграют с детьми в настольные игры. Зарегистрироваться необходимо заранее.
Долой стресс, да здравствует музыка!
Когда: 19 февраля, 15:00
Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)
Похоже, это самый музыкальный уикенд за последнее время. Разве это плохо? Конечно же, нет! Предлагаем отправиться на драм-терапию. В современном мире человек накапливает стресс отовсюду и нужно от него высвобождаться. А драм-терапия – это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.
Пойти на мастер-класс для взрослых
Когда: 19 февраля, 14:00
Где: Brotplatz (ул. Иерусалимская улица, 1)
Мастер-класс по приготовлению вкусностей мы нашли и для взрослых. Там вы сможете научиться готовить мегрельский хачапури, хинкали по традиционным и современным рецептам. Как бонус, гости смогут дегустировать вино и чачу в неограниченном количестве. После приготовления будет устроен ужин, где вы сможете испробовать блюда, приготовленные шефом ресторана.
Поиграть в мафию на английском
Когда: 20 января, 15:00
Где: Beka's School (пр. Чавчавадзе, 44)
Хорошая возможность попрактиковать свой английский и весело провести время за игрой в мафию. Да-да, игра проходит на английском языке. В этом вся фишка. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, не переживайте – вам будут помогать с переводом.
Пойти на грузинский стенд-ап
Когда: 18 февраля, 21:00
Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)
Посетите еженедельный открытый микрофон, где комики представляют свой материал. Это отличная возможность стать свидетелем рождения нового таланта, ведь многие стендаперы так и начинают. Или попробуйте свои силы сами! Открытые микрофоны бесплатны как для посещения, так и для участия. Места лучше бронировать заранее.
Что в театре?
18-19 февраля в Грибоедовском театре – "Ночь Гельвера"
18 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"
19-20 февраля в Театре кукол – "Что сотворила колыбельная?"
19 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
© Courtesy of Nodar Dumbadze Professional State Youth TheatreCпектакль "Дон Сезар де Базан" на сцене ТЮЗа в Тбилиси
Cпектакль "Дон Сезар де Базан" на сцене ТЮЗа в Тбилиси
© Courtesy of Nodar Dumbadze Professional State Youth Theatre
19 февраля в Театре Руставели – "Мария Каллас. Урок"
19 февраля в Свободном театре – "Когда сильно соскучишься по мне"
19 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Суматоха из ничего"
19-20 февраля в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"
© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama TheatreСпектакль "Аленький цветочек" на сцене Театра им. А. С. Грибоедова
Спектакль "Аленький цветочек" на сцене Театра им. А. С. Грибоедова
© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama Theatre
20 февраля в Грибоедовском театре – "Аленький цветочек"
20 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"
20 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"
20 февраля в Свободном театре – "Ричард III".
Что посмотреть в кино?
"Аллея кошмаров" (криминал, триллер)
"Падение Луны" (научная фантастика, боевик)
"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)
"Параллельные матери" (драма)
"Все прошло хорошо" (драма)
"Крик" (ужасы, триллер, детектив)
"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)
"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Четвертый Брайтон" (драма)
"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Код 355" (боевик, триллер).
Мультфильмы:
"Мы – монстры 2" (комедия)
"Энканто" (фентези, мюзикл)
"Зверополис 2" (комедия, приключения).
ЖЕЛАЕМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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