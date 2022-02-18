https://sputnik-georgia.ru/20220218/sireny-i-ogromnye-ocheredi-massovaya-evakuatsiya-mirnykh-zhiteley-iz-donetska---video-264580291.html

Сирены и огромные очереди: массовая эвакуация мирных жителей из Донецка - видео

Сирены и огромные очереди: массовая эвакуация мирных жителей из Донецка - видео

Огромные очереди и вой сирен – так выглядит Донецк после объявления о начале массовой эвакуации мирных жителей. Подробнее - смотрите в видео Sputnik 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T22:43+0400

2022-02-18T22:43+0400

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Люди стоят в очередях к банкоматам: спешат снять зарплаты и пенсии до того, как покинут родной город. На улицах слышны звуки сирены гражданской обороны. О начала эвакуации ранее днем объявил глава ДНР Денис Пушилин после сообщений, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время подписать указ о наступлении на Донбасс. Первые автобусы только покидают район Донецка, но на дорогах уже постепенно образуются пробки, а у заправок – очереди.

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