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Сирены и огромные очереди: массовая эвакуация мирных жителей из Донецка - видео
Сирены и огромные очереди: массовая эвакуация мирных жителей из Донецка - видео
Огромные очереди и вой сирен – так выглядит Донецк после объявления о начале массовой эвакуации мирных жителей. Подробнее - смотрите в видео Sputnik 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T22:43+0400
2022-02-18T22:43+0400
2022-02-18T22:43+0400
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Люди стоят в очередях к банкоматам: спешат снять зарплаты и пенсии до того, как покинут родной город. На улицах слышны звуки сирены гражданской обороны. О начала эвакуации ранее днем объявил глава ДНР Денис Пушилин после сообщений, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время подписать указ о наступлении на Донбасс. Первые автобусы только покидают район Донецка, но на дорогах уже постепенно образуются пробки, а у заправок – очереди.
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видео, мультимедиа, украина, конфликт, видео
Сирены и огромные очереди: массовая эвакуация мирных жителей из Донецка - видео
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Огромные очереди и вой сирен – так выглядит Донецк после объявления о начале массовой эвакуации мирных жителей. Подробнее - смотрите в видео Sputnik
Люди стоят в очередях к банкоматам: спешат снять зарплаты и пенсии до того, как покинут родной город. На улицах слышны звуки сирены гражданской обороны. О начала эвакуации ранее днем объявил глава ДНР Денис Пушилин после сообщений, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время подписать указ о наступлении на Донбасс. Первые автобусы только покидают район Донецка, но на дорогах уже постепенно образуются пробки, а у заправок – очереди.