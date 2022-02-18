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Ситуация на дорогах Грузии: на перевале Паравани действуют ограничения
Ситуация на дорогах Грузии: на перевале Паравани действуют ограничения
На перевале все еще действует запрет на передвижение для автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T19:42+0400
2022-02-18T19:42+0400
2022-02-18T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Движение через перевал Паравани восстановлено для легковых автомобилей, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Движение на 94-110 км участке дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) было закрыто из-за метели, снежных заносов и плохой видимости для всех видов автотранспорта с утра пятницы.На данный момент, по причине ветра и снежных заносов, на участке все еще действует запрет на передвижение для автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, говорится в сообщении.На остальных участках дороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, погода, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Ситуация на дорогах Грузии: на перевале Паравани действуют ограничения
19:42 18.02.2022 (обновлено: 20:24 18.02.2022) Подписаться на
На перевале все еще действует запрет на передвижение для автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Движение через перевал Паравани восстановлено для легковых автомобилей, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение на 94-110 км участке дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) было закрыто из-за метели, снежных заносов и плохой видимости для всех видов автотранспорта с утра пятницы.
На данный момент, по причине ветра и снежных заносов, на участке все еще действует запрет на передвижение для автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, говорится в сообщении
.
На остальных участках дороги движение свободно.
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