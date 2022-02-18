https://sputnik-georgia.ru/20220218/soyuzniki-bolshe-ne-veryat-ssha-ischenko-pro-ukrainu-i-fatalnuyu-oshibku---video-264556301.html

Союзники больше не верят США: Ищенко про Украину и фатальную ошибку – видео

Союзники больше не верят США: Ищенко про Украину и фатальную ошибку – видео

Политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik на русском объяснил, почему риск войны в Европе еще не миновал и пока слишком рано расслабляться, ведь военная... 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T13:05+0400

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По мнению политолога, США предчувствуют серьезные внутренние проблемы и поэтому любой ценой стараются разжечь войну. Но у американцев остается мало времени на провокацию, потому что они теряют поддержку своих союзников. Все из-за раздутой истерии вокруг якобы российского вторжения на Украину, которое выдумали, сказал политолог. После этой ситуации в Европе начали понимать, что верить США нельзя, считает Ищенко.

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