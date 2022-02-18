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Союзники больше не верят США: Ищенко про Украину и фатальную ошибку – видео
Союзники больше не верят США: Ищенко про Украину и фатальную ошибку – видео
Политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik на русском объяснил, почему риск войны в Европе еще не миновал и пока слишком рано расслабляться, ведь военная... 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T13:05+0400
2022-02-18T13:05+0400
2022-02-18T13:20+0400
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По мнению политолога, США предчувствуют серьезные внутренние проблемы и поэтому любой ценой стараются разжечь войну. Но у американцев остается мало времени на провокацию, потому что они теряют поддержку своих союзников. Все из-за раздутой истерии вокруг якобы российского вторжения на Украину, которое выдумали, сказал политолог. После этой ситуации в Европе начали понимать, что верить США нельзя, считает Ищенко.
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Союзники больше не верят США: Ищенко про Украину и фатальную ошибку – видео
13:05 18.02.2022 (обновлено: 13:20 18.02.2022) Подписаться на
Политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik на русском объяснил, почему риск войны в Европе еще не миновал и пока слишком рано расслабляться, ведь военная опасность может сохраниться на ближайшие недели и даже месяцы
По мнению политолога, США предчувствуют серьезные внутренние проблемы и поэтому любой ценой стараются разжечь войну. Но у американцев остается мало времени на провокацию, потому что они теряют поддержку своих союзников. Все из-за раздутой истерии вокруг якобы российского вторжения на Украину, которое выдумали, сказал политолог. После этой ситуации в Европе начали понимать, что верить США нельзя, считает Ищенко.