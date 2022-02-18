https://sputnik-georgia.ru/20220218/spasateli-dostavili-zhitelnitsu-vysokogorya-gruzii-na-vertolete-v-tbilisi-264566678.html

Спасатели доставили жительницу высокогорья Грузии на вертолете в Тбилиси

Спасатели доставили жительницу высокогорья Грузии на вертолете в Тбилиси

Пожилая женщина была эвакуирована из села, куда зимой добраться можно только на вертолете 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T16:44+0400

2022-02-18T16:44+0400

2022-02-18T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Спасатели эвакуировали из высокогорного села Шатили и доставили в Тбилиси на вертолете больную женщину, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.Как говорится в сообщении, в оперативный центр управления общественной безопасности "112" поступил звонок о помощи. Пожилую жительницу высокогорья срочно нужно было доставить в клинику.Спасатели прибыли в Шатили на вертолете пограничной полиции, иначе в село, расположенное на высоте 1,4 тысячи метров над уровнем моря зимой, добраться было невозможно из-за сложных климатических условий и закрытой единственной дороги.Женщина была доставлена в одну из тбилисских клиник, где ей будет оказана необходимая медицинская помощь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спасатели, происшествия