https://sputnik-georgia.ru/20220218/sportivnaya-para-iz-gruzii-vyshla-v-final-sorevnovaniy-figuristov-v-pekine-264575831.html
Спортивная пара из Грузии вышла в финал соревнований фигуристов в Пекине
Спортивная пара из Грузии вышла в финал соревнований фигуристов в Пекине
Произвольную программу фигуристы представят на Олимпийских играх в субботу, 19 февраля 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T19:24+0400
2022-02-18T19:24+0400
2022-02-18T20:28+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, представляющие Грузию в соревнованиях спортивных пар, пробились в финал на Олимпиаде в Пекине.По итогам короткой программы грузинский дуэт получил 66.11 (36.74 за технические элементы + 29.37 за презентацию) балла и занял девятое место.Лучший результат в короткой программе показала пара из Китая – Суй Вэньцзин/Хань Цун, набравшая 84.41 баллов. На втором и третьем месте расположились российские фигуристы – Евгения Тарасова/Владимир Морозов (84.25) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (82.76).Произвольную программу фигуристы представят в субботу, 19 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, спорт, фигурное катание, олимпийские игры в пекине
Спортивная пара из Грузии вышла в финал соревнований фигуристов в Пекине
19:24 18.02.2022 (обновлено: 20:28 18.02.2022) Подписаться на
Произвольную программу фигуристы представят на Олимпийских играх в субботу, 19 февраля
ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, представляющие Грузию в соревнованиях спортивных пар, пробились в финал на Олимпиаде в Пекине.
По итогам короткой программы грузинский дуэт получил 66.11 (36.74 за технические элементы + 29.37 за презентацию) балла и занял девятое место.
Лучший результат в короткой программе показала пара из Китая – Суй Вэньцзин/Хань Цун, набравшая 84.41 баллов. На втором и третьем месте расположились российские фигуристы – Евгения Тарасова/Владимир Морозов (84.25) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (82.76).
Произвольную программу фигуристы представят в субботу, 19 февраля.
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