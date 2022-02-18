https://sputnik-georgia.ru/20220218/sportivnaya-para-iz-gruzii-vyshla-v-final-sorevnovaniy-figuristov-v-pekine-264575831.html

Спортивная пара из Грузии вышла в финал соревнований фигуристов в Пекине

Спортивная пара из Грузии вышла в финал соревнований фигуристов в Пекине

Произвольную программу фигуристы представят на Олимпийских играх в субботу, 19 февраля 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T19:24+0400

2022-02-18T19:24+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, представляющие Грузию в соревнованиях спортивных пар, пробились в финал на Олимпиаде в Пекине.По итогам короткой программы грузинский дуэт получил 66.11 (36.74 за технические элементы + 29.37 за презентацию) балла и занял девятое место.Лучший результат в короткой программе показала пара из Китая – Суй Вэньцзин/Хань Цун, набравшая 84.41 баллов. На втором и третьем месте расположились российские фигуристы – Евгения Тарасова/Владимир Морозов (84.25) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (82.76).Произвольную программу фигуристы представят в субботу, 19 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, спорт, фигурное катание, олимпийские игры в пекине